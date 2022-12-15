Брандл: На месте Mercedes я бы сейчас широко улыбался

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Середина декабря встряхнула Формулу 1 ото сна, когда в течение двух суток три команды расстались со своими боссами. Если учесть, что немногим ранее Ferrari объявила об увольнении Маттиа Бинотто, получается, что перестановки затронули практически половину пелотона.

В начале января главный кабинет в Маранелло займет Фредерик Вассер – опытный менеджер, который благодаря работе в Alfa Romeo хорошо знаком с тем, как все устроено в Ferrari. Однако он все же не является выходцем из Скудерии, а потому в деятельности команды неизбежна заминка. Причем произойдет это в критически важной фазе сезона, что очень на руку конкурентам. В этом уверен эксперт Sky Sports Мартин Брандл.

«Я не вполне понимаю, почему Ferrari выбрала именно этот момент [для увольнения главы команды], из-за чего теперь проведет месяц без босса, – объяснил бывший участник Ф1 и чемпион мира в гонках спорткаров. – Мне кажется, им стоило дать Бинотто больше времени.

Если бы я работал в Mercedes или Red Bull, то сейчас широко улыбался бы, так как в Формуле 1 преемственность – это все.

Сезоны становятся более долгими и напряженными, потому надо быть очень осторожным при кадровых перестановках.

У Mercedes с этим все в порядке, у Red Bull ключевые сотрудники тоже работают давно. Вассеру же предстоит прийти и отыскать свой путь. Ему нужно освоиться, во всем разобраться – это серьезная задача.

Не важно, кто ты – если прежде ты не был частью компании, как [Стефано] Доменикали или Бинотто, то такой процесс требует времени.

Смена босса – это фундаментальное изменение, и в краткосрочной перспективе оно дестабилизирует команду. Все оказываются выбитыми из колеи и постоянно раздумывают, что будет дальше. Это своего рода подвешенное состояние».

Брандл добавил: «[В Mercedes] сейчас наверняка очень рады. Они-то уже знают, что было не так с прежней машиной. Думаю, в 2023-м они будут намного сильнее. Я считаю, что Mercedes сможет в новом сезоне на равных биться с Ferrari и Red Bull».

Ландо Норрис, McLaren MCL36 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Также Мартин высказался по поводу перестановок в другой команде Ф1, McLaren. Там на место ушедшего в Audi Андреаса Зайдля назначили главой коллектива гоночного директора Андреа Стеллу.

«Нет сомнений, что потеря Зайдля – плохая новость для McLaren, – сказал эксперт. – У Андреаса долгая история отношений с Группой Volkswagen, он работал в Porsche, так что я понимаю его действия – и понимаю, почему в McLaren решили ускорить процесс.

Но это совсем не то, что им нужно.

Для McLaren важнейшей темой сейчас является строительство новой аэродинамической трубы к 2024 году. Так что Ландо Норрис явно начал испытывать сомнения: "Почему Андреас ушел? Что такого он увидел у Audi, что решил оставить McLaren?".

Оскар [Пиастри] наверняка тоже не в восторге, ведь он все переговоры и согласовывал условия именно с Зайдлем.

Но Ландо очень близок к Заку [Брауну, главе McLaren Racing], он хорошо делает свое дело, а у команды сильная структура. Я думаю, у них нет оснований для паники, но и ничего хорошего для команды в последних новостях тоже нет».