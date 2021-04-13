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Формула 1 / Новость

Брандл: McLaren – последний шанс Риккардо стать чемпионом

Автор:
, Ответственный редактор

По мнению британского эксперта, Даниэль Риккардо напрасно перешел в Renault, но сейчас получил возможность спасти карьеру

Брандл: McLaren – последний шанс Риккардо стать чемпионом

Времена, когда за Red Bull выступали Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо, до сих пор памятны болельщикам Формулы 1. Каждый из двух пилотов был быстр за рулем и эмоционален вне кокпита.

Никто не хотел проигрывать напарнику, что привело к возникновению внутренней напряженности – и в итоге подтолкнуло австралийца перейти в Renault.

По мнению гоночного эксперта Мартина Брандла, с точки зрения борьбы за высокие результаты Даниэлю, конечно не стоило покидать Red Bull.

«Уход в Renault был ошибкой, мы все предсказывали это, – отметил участник 158 Гран При в подкасте In The Fast Lane. – Но он сам принял решение, что не останется в Red Bull.

Наверное, Даниэль мог бы выступать за них и дальше, но он чувствовал, что там все заняли сторону Ферстаппена. Так что я понимаю причины, подтолкнувшие его уйти».

При этом Брандл напомнил Риккардо, что у того осталось не так много времени, чтобы реализовать себя: «В McLaren он получил по сути последний шанс стать чемпионом. При этом сам почти не изменился по сравнению с теми днями, когда только пришел в Ф1 – такой же открытый и дружелюбный парень. Мне очень нравится и он сам, и его подход к пилотированию.

Я считаю, что он будет вновь бороться за лидерство в Ф1, однако ему надо набраться терпения в McLaren. Пожать плоды этого сотрудничества можно будет только через два или три года».

Мартин добавил: «Да, внезапно может появиться вакансия в Mercedes, но больше ему идти по сути некуда».

Сейчас Риккардо является пятым по возрасту участником чемпионата, уступая лишь чемпионам мира: Райкконену, Алонсо, Хэмилтону и Феттелю. Летом ему исполнится 32 года.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Мартин Брандл , Даниэль Риккардо
Команды McLaren
Автор Александр Кабановский

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