Брандл: Маси повредил имиджу Ф1, но заменить его некем

Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси оказался под огнем критики после противоречивого финала сезона, где Макс Ферстаппен на последнем круге отобрал титул у Льюиса Хэмилтона после неоднозначных судейских решений. Поговаривают даже, что команда Mercedes поставила увольнение австралийца обязательным условием дальнейших выступлений семикратного чемпиона в Гран При.

В Mercedes приняли решение не опротестовывать результаты гонки на «Яс-Марине», но только после получения от FIA гарантий разбирательства в деталях случившегося, а пока Хэмилтон изолировал себя от какого-либо официального общения на любом уровне.

В четверг вечером федерация опубликовала план дальнейших действий – уже 19 января состоится заседание особой комиссии, которая обсудит правила использования в Ф1 машины безопасности.

При этом новый президент FIA Мохаммед Бин Сулайем высказался за обстоятельное изучение всех деталей, при этом допустил какие-то меры в отношении Маси.

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По мнению участника 158 гонок Ф1 и ведущего эксперта Sky Sports Мартина Брандла, первопричина всех нынешних неприятностей вовсе не в фигуре австралийского судьи.

«В чем я абсолютно уверен – это в том, что замена Маси не решит проблем, – объяснил Мартин в эфире – Это в принципе очень сложная работа для одного человека, которому приходится держать под контролем ход сезона из 23 гонок. И нагрузка на него продолжает расти.

Раньше у нас было по 16-18 этапов, работали Чарли [Уайтинг, прежний руководитель гонок] и Херби [Блэш, его помощник]. Когда Чарли давал старт гонки, Херби выполнял его обязанности до момента, пока тот не возвращался в судейскую комнату.

У них все было под контролем. Но сейчас количество задач постоянно растет, потому Маси нужна серьезная поддержка. Мне кажется, они [FIA] как раз заняты тем, чтобы найти и обеспечить ее.

Да и скажите мне, кто прямо сейчас горит желанием занять место Маси?».

В то же время, по мнению Брандла, если нынешний руководитель гонок вновь допустит серьезную ошибку, у него не останется шансов остаться на своем посту.

«У него осталась всего одна жизнь. Даже не знаю, можно ли назвать такую ситуацию приемлемой», – резюмировал британец.

Бывший соперник Брандла на трассах Гран При и нынешний коллега по комментариям Джонни Херберт добавил: «Думаю, он [Маси] нанес слишком большой ущерб имиджу Ф1. Человеку, который занимает такой пост, все должны доверять, однако сейчас это доверие целиком и полностью испарилось.

Проблема действительно в том, что его некем заменить. Для того, кто займет место Маси, крайне важен опыт. Самому Майклу повезло, он учился у Чарли, когда тот руководил – и смог узнать очень много полезного.

Готов ли я назвать хоть кого-то, кто кажется мне достойной заменой? Нет – и в этом-то вся проблема».