Брандл: Маси повредил имиджу Ф1, но заменить его некем
По мнению экс-пилота и авторитетного эксперта, проблемы спорта не решить заменой одного человека, так как они лежат гораздо глубже
Руководитель гонок Ф1 Майкл Маси оказался под огнем критики после противоречивого финала сезона, где Макс Ферстаппен на последнем круге отобрал титул у Льюиса Хэмилтона после неоднозначных судейских решений. Поговаривают даже, что команда Mercedes поставила увольнение австралийца обязательным условием дальнейших выступлений семикратного чемпиона в Гран При.
В Mercedes приняли решение не опротестовывать результаты гонки на «Яс-Марине», но только после получения от FIA гарантий разбирательства в деталях случившегося, а пока Хэмилтон изолировал себя от какого-либо официального общения на любом уровне.
В четверг вечером федерация опубликовала план дальнейших действий – уже 19 января состоится заседание особой комиссии, которая обсудит правила использования в Ф1 машины безопасности.
При этом новый президент FIA Мохаммед Бин Сулайем высказался за обстоятельное изучение всех деталей, при этом допустил какие-то меры в отношении Маси.
По мнению участника 158 гонок Ф1 и ведущего эксперта Sky Sports Мартина Брандла, первопричина всех нынешних неприятностей вовсе не в фигуре австралийского судьи.
«В чем я абсолютно уверен – это в том, что замена Маси не решит проблем, – объяснил Мартин в эфире – Это в принципе очень сложная работа для одного человека, которому приходится держать под контролем ход сезона из 23 гонок. И нагрузка на него продолжает расти.
Раньше у нас было по 16-18 этапов, работали Чарли [Уайтинг, прежний руководитель гонок] и Херби [Блэш, его помощник]. Когда Чарли давал старт гонки, Херби выполнял его обязанности до момента, пока тот не возвращался в судейскую комнату.
У них все было под контролем. Но сейчас количество задач постоянно растет, потому Маси нужна серьезная поддержка. Мне кажется, они [FIA] как раз заняты тем, чтобы найти и обеспечить ее.
Да и скажите мне, кто прямо сейчас горит желанием занять место Маси?».
В то же время, по мнению Брандла, если нынешний руководитель гонок вновь допустит серьезную ошибку, у него не останется шансов остаться на своем посту.
«У него осталась всего одна жизнь. Даже не знаю, можно ли назвать такую ситуацию приемлемой», – резюмировал британец.
Бывший соперник Брандла на трассах Гран При и нынешний коллега по комментариям Джонни Херберт добавил: «Думаю, он [Маси] нанес слишком большой ущерб имиджу Ф1. Человеку, который занимает такой пост, все должны доверять, однако сейчас это доверие целиком и полностью испарилось.
Проблема действительно в том, что его некем заменить. Для того, кто займет место Маси, крайне важен опыт. Самому Майклу повезло, он учился у Чарли, когда тот руководил – и смог узнать очень много полезного.
Готов ли я назвать хоть кого-то, кто кажется мне достойной заменой? Нет – и в этом-то вся проблема».
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