Брандл: Маси будет непросто сохранить работу

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Сейчас по итогам финальной гонки Ф1 в Абу-Даби FIA проводит расследование, результаты которого Международная автомобильная федерация обещала опубликовать 18 марта.

В середине января глава отдела FIA по делам Ф1 Питер Байер заявил, что по итогам разбирательства возможна и смена директора гонки. Комментатор и авторитетный эксперт Мартин Брандл считает, что Майклу Маси будет тяжело продолжать работать в своей роли и дальше, поскольку каждое его решение относительно Хэмилтона будет подвергнуто тщательному анализу со стороны.

«Я отмечал, что смена Майкла Маси ничего не изменит, имея в виду, что это слишком большая ответственность для одного человека, и его работу нужно выполнять нескольким, – сказал Брандл. – Но это не значит, что я полностью поддерживаю Маси: думаю, ему будет тяжело сохранить свою позицию. Проблема в том, что теперь все внимание будет приковано к нему и каждое его решение будет подвергаться анализу. Что случится, если Льюис получит штраф? Будет ли он относиться к этому снисходительно? Я думаю, что Маси находится в затруднительном положении».

В среду в социальных сетях появилась аудиозапись разговора между директором гонки Майклом Маси и спортивным директором Red Bull Джонатаном Уитли – важно отметить, что эта запись была доступна всем подписчикам F1TV практически сразу после гонки в Абу-Даби, то есть это не что-то новое, как посчитали некоторые фанаты. По всей видимости, многие пропустили этот момент, и поэтому заговорили об этом только сейчас.

На представленном ниже видео запечатлены последние круги заезда на «Яс-Марине». Уитли говорит: «Это круговые машины; вам не нужно ждать, пока они догонят остаток пелотона. Их нужно просто отпустить, и тогда у нас будет гонка».

Брандл не думает, что Маси решил пропустить пять круговых машин именно из-за слов Уитли. «Давайте не будем предполагать, что что Маси передали информацию, которой он не знал, – добавил Брандл. – Но все это крайне неприятно для болельщиков Льюиса Хэмилтона и Mercedes. Вам не нужно быть фанатом Хэмилтона для понимания, что это правило сыграло ключевую роль в завоевании титула. Но мы знаем, что уже много раз обсуждался вопрос о важности избегания финиша за автомобилем безопасности.

Все это крайне неприемлемо. Я повстречал многих фанатов, которые только начали открывать для себя мир Ф1, и общался с давно присоединившимися болельщиками – все были расстроены тем, что произошло».