Брандл: Лучшие годы Феттеля позади

Себастьян Феттель был главной звездой Формулы 1 в начале десятилетия, когда, выступая за Red Bull Racing, выиграл четыре чемпионских титула подряд. В 2015-м он перешел в Скудерию, но так и не смог вернуть в Маранелло чемпионский титул.

Прошедший сезон принес немцу новые сложности: если прежде ему нужно было справляться только с сопротивлением Mercedes, то теперь угрозой стал и новый напарник Шарль Леклер, контракт с которым был недавно продлен до 2024 года.

Комментатор и эксперт Ф1 Мартин Брандл убежден, что Феттель не потерял своей скорости, но вряд ли он сможет вновь достичь прежнего успеха.

«У него всегда просматривалось некое отсутствие здравого смысла при борьбе колесо в колесо, – сказал Брандл в подкасте The Collecting Cars. – Это проявляется все сильнее с возрастом. У него все еще есть скорость. Некоторые из его квалификационных кругов получаются выдающимися, просто молниеносными.

У него есть скорость, [Ferrari] не стоит списывать его со счетов и менять на кого-то еще в погоне за неизвестными целями. Но его лучшие годы позади».

При этом Брандл настоял, что его мнение ни в коем случае не является сведением счетов или чем-то подобным – и что он в очень хороших отношениях с Феттелем и ценит его как личность.

«Мне очень нравится Себ. Он, например, сильно любит мотоциклы. И хотя не особо об этом распространяется, но у него есть фантастическая коллекция классических мотоциклов. Он уже взрослый и не будет всю ночь играть в PlayStation», – сказал британец.