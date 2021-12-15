Брандл: Гонку в Абу-Даби нужно было прервать красным флагом

Финал сезона на «Яс-Марине» завершился спорным решением гоночной дирекции. Через несколько минут после аварии Николя Латифи на 51 круге гонки выехала машина безопасности – соответственно, весь пелтон выстроился друг за другом в том порядке, в каком пилоты были в тот момент на треке.

Изначально дирекция гонки разрешила не всем отставшим на круг обогнать лидеров и вернуться «в круг», а только тем, кто был между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Но прямо перед завершением режима машины безопасности их отпустили. После рестарта, который дали за круг до конца заезда, Макс обошел Льюиса и выиграл гонку.

Табличка для чемпиона мира Макса Ферстаппена, Red Bull Racing Фото: Erik Junius

В своей традиционной колонке Мартин Брандл порассуждал о том, нужно ли было прервать заезд красными флагами: тогда мы бы увидели «чистую» борьбу за титул после рестарта.

«Оглядываясь назад, я бы сказал, что в той ситуации нужен был красный флаг, – отметил Брандл. – Это бы дало всем время перезагрузиться, с трассы бы все убрали, и нам бы дали посмотреть на дуэль за титул на одинаковых шинах и после рестарта с места.

Однако это создало бы прецедент для большего количества красных флагов в будущем. Например, гонку в Азербайджане прервали и могли не возобновить. Мы не хотим, чтобы заезд – или чемпионат – завершался выстроенными на пит-лейне машинами.

В спортивном регламенте содержится чуть менее 1500 слов, объясняющих полную процедуру работы машины безопасности на трассе, включая пропуск круговых. Как только болиды начинают заезжать на пит-стоп, особенно лидеры, становится непросто определить, кто на самом деле остался в круге позади.

В то же время гоночный директор должен следить за инцидентом на трассе, уделяя первоочередное внимание безопасности; разговаривать с представителями команд, запрашивающими проконтролировать, что случится дальше, или пытающимися узнать, могут ли они вернуться в круг; “собрать” все машины и дать рестарт как можно скорее.

Эти правила были введены еще давно и ради того, чтобы круговые не могли помешать сражению впереди.

Машина безопасности Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Никто не хочет смотреть на финиш под сейфти-каром во время любого Гран При. Однако существует процедура, согласно которой на последнем круге гонки машина безопасности может вернуться на пит-лейн, а пилоты должны будут закончить заезд друг за другом, никого не обгоняя.

Понятно, что [Майкл] Маси не хотел отпускать круговых до тех пор, пока трасса не была полностью свободна от разбитого автомобиля, крана или людей. Последние два аспекта по праву навсегда останутся деликатными темами для автоспорта. Круговым необязательно возвращаться в круг. Конечно, выезд машины безопасности всегда ознаменует либо инцидент/обломки, либо ливень. Но правила говорят о “любых круговых”, а не “о всех”.

И вот пришло время юристов. Только пяти ключевым круговым “игрокам” дали обогнать сейфти-кар, чтобы оставить Ферстаппена прямиком позади Хэмилтона для последнего круга. Mercedes всегда будут чувствовать, что последний круг должен был закончиться в режиме машины безопасности».

Брандл также считает, что оба пилота достойны звания победителя в личном зачете по итогам сезона.

«Конечно, Макс заслуживает чемпионский титул, – добавил Брандл. – Он лидировал 652 круга в сравнении с 303 кругами от Льюиса. Он закончил 15 из 22 гонок лидером чемпионата, включая 7 последних. Он выиграл 10 гонок, Льюис – восемь; и у него 18 подиумов против 17 у Хэмилтона. И ему не особо везло по ходу сезона, пока не наступили заключительные километры финального заезда.

Льюис в равной степени заслужил восьмой титул – я бы хотел, чтобы они могли разделить его, если честно. Его чистая скорость, стабильность, решительность, стиль, класс и выносливость, особенно на заключительных этапа, были выдающимися. И ведь он провел еще один высококлассный старт во время своего 288-го Гран При [в Абу-Даби] в возрасте 37 лет».

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