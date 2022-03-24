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Формула 1 Новости

Брандл: Если так пойдет дальше, Хэмилтон уйдет из Ф1

По мнению бывшего гонщика и комментатора, Льюис не захочет бороться в середине пелотона

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Брандл: Если так пойдет дальше, Хэмилтон уйдет из Ф1
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Первый этап Формулы 1 в этом сезоне показал, что за лидерство борются две команды: Red Bull и Ferrari. А вот Mercedes пока лишь третьи по скорости, что признают и в самой команде.

Конечно, в Mercedes работают над совершенствованием своих машин и надеются добиться прогресса. Но такие работы ведутся во всех командах, и пока неизвестно, кто станет прогрессировать быстрее других.

По мнению бывшего пилота Формулы 1, а ныне комментатора чемпионата на телеканале Sky F1 Мартина Брандла, Льюис Хэмилтон может и не захотеть продолжать выступления на третьей по скорости машине и вскоре завершит карьеру.

«Если весь год его Mercedes будет третьей по скорости машиной, да еще и остальные начнут подтягиваться, то я боюсь, он будет получать удовольствие от выступлений ниже среднего и может завершить карьеру как только истечет его контракт, – цитирует Брандла британская газета Express. – При этом в свои 37 лет он отлично мотивирован, все еще находится на пике и не уступает более молодому напарнику Джорджу Расселлу.

Я думаю, это свойство его характера. Где еще он найдет столько энергии от сражений, столько адреналина? Все мы, проведя несколько сезонов в Формуле 1, подсаживаемся на адреналин.

К тому же у Льюиса есть много амбиций по изменению мира к лучшему. И он знает, что Формула 1 является хорошей платформой для того, чтобы быть услышанным. Так что думаю, даже если дела идут не слишком хорошо, он подождет немного, а не уйдет сразу».

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