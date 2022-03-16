Брандл: Для борьбы за титул Алонсо нужно перейти в Mercedes

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Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо в минувшем сезоне вернулся в Ф1 после двухгодичного перерыва. Испанец сразу заявлял, что приходит в чемпионат ради борьбы за титул, а заводская команда Alpine и вступившие в силу новые технические требования по идее должны помочь ему в выполнении данной цели – но явно не в краткосрочной перспективе. На прошедших в Барселоне и Бахрейне предсезонных тестах с машинами команды возникали различные проблемы – и хотя это не помешало позитивному настрою Алонсо, пилот признает, что с мечтами пока стоит повременить.

Экс-гонщик Ф1, а ныне комментатор и эксперт Sky Sports Мартин Брандл считает, что Алонсо без проблем бы завоевал титул хоть сейчас – правда, за рулем автомобиля другого коллектива.

«Думаю, если бы Фернандо оказался в Mercedes, то мог бы стать чемпионом Ф1: у него есть потенциал, – приводит слова Брандла Motorsport-total. – Похоже, его прежняя агрессивность на трассе никуда не пропала. Современные гонщики Ф1 находятся в настолько хорошей физической и ментальной форме, что возраст уже не имеет такого значения. К тому же, я считаю Фернандо по-прежнему одним из лучших на стартовой решетке.

Не знаю, сколько еще он сможет выступать. Помню, брал у него интервью на стартовой решетке перед его последней гонкой в 2018 году. Он обнял меня тогда, что, признаюсь, меня совершенно удивило. Я решил, что это все – но она снова здесь. Так что сейчас я просто не знаю. Мне кажется, все будет зависеть от уровня машины Alpine».