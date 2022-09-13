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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Брандл дал Ф1 совет, как исправить «неприемлемую» ситуацию со штрафами

По мнению эксперта Sky Sports, чемпионату нужно срочно что-то делать с тем, что итоги квалификации почти никак не связаны со стартовой решеткой

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Брандл дал Ф1 совет, как исправить «неприемлемую» ситуацию со штрафами
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На Гран При Бельгии и Италии многие команды решили заменить своим пилотам элементы силовых установок. Из-за этого добрая половина пелотона получила штрафы. Скажем, в Монце Джордж Расселл показал в квалификации шестую скорость, а на решетке оказался вторым. 

До того, как FIA опубликовала предварительную решетку, поклонники Ф1 и даже профильные журналисты терялись в догадках о том, кому и с какой позиции предстоит стартовать. 

Экс-пилот и популярный эксперт Мартин Брандл остался очень недоволен произошедшим. В эфире Sky Sports F1 63-летний британец сказал: «Подобное неприемлемо. В двух из трех последних Гран При мы следили за квалификацией, а на следующий день решетка выглядела совершенно иначе. Это просто недопустимо.

Пилот получает слишком серьезное наказание по причинам, которые находятся вне его контроля. Возможно, гонщик сошел на прошлом этапе из-за отказа мотора. Тогда он теряет стартовые позиции и получает двойное наказание».

Говоря о возможных решениях, Брандл продолжил: «Возможно, стоит оставлять решетку такой, какими были итоги квалификации. Но тем, кто поменял мотор, назначать штрафной проезд через боксы. Но это тоже сурово по отношению к пилоту

Я считаю, что есть смысл лишать команды очков в Кубке конструкторов, причем в процентном отношении. Тогда по лидерам это будет бить сильнее. 

Надо каким-то образом сделать так, чтобы топ-команды перестали менять моторы на каждом этапе. Должен быть какой-то контрольный механизм. То, что происходит сейчас, явно не нравится болельщикам – а мы здесь прежде всего ради них».

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