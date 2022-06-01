Брандл: Алонсо не просто так сдерживал Хэмилтона

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15 лет назад, выиграв два чемпионских титула подряд с Renault, Фернандо Алонсо перешел в McLaren. Гонщик рассчитывал, что получит в команде статус лидера, но в итоге год прошел в упорнейшем соперничестве с напарником, дебютантом Ф1 по имени Льюис Хэмилтон.

В итоге из-за того, что они отбирали очки друг у друга, титул достался Кими Райкконену (это до сих пор последний успех для пилотов Ferrari в чемпионате), а Алонсо и Хэмилтон надолго испортили отношения. В конце сезона Фернандо ушел из команды.

И хотя с той поры утекло уже немало воды, Хэмилтон и сейчас остается для Алонсо особенным соперником – в этом уверен экс-пилот Ф1 и эксперт Sky Sports Мартин Брандл.

В своем традиционном анализе по итогам Гран При Монако, где Фернандо долгое время сдерживал Льюиса, чем привел того буквально в ярость, британец написал: «[Ландо] Норрис получил возможность провести дополнительный пит-стоп благодаря тому, что Фернандо Алонсо ехал позади него в очень спокойном, но необходимом для сохранения шин темпе – а все остальные выстроились за ним в очередь, первым в которой был крайне недовольный Льюис Хэмилтон.

"Это не моя проблема", – сказал по этому поводу Фернандо. С этим не поспоришь, но есть ощущение, что отношения с Хэмилтоном по-прежнему остаются для него зудящей занозой после совместного сезона 2007 года в McLaren.

Но затем Фернандо резко ускорился, показал третье время круга среди всех пилотов и удержал седьмое место».

Также Мартин похвалил Джорджа Расселла. Тот стал по итогам гонки лучшим британцем и продолжил свою серию финишей в первой пятерке.

«Джордж провел для Mercedes еще одну успешную гонку, – написал Брандл. – Он всего на пару десятых опередил на финише Ландо Норриса, который показал лучшее время круга на шинах Medium».