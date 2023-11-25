«Боялся вылететь в первом сегменте». Итог квалификации удивил Леклера

Шарль Леклер показал второе время в квалификации Гран При Абу-Даби, уступив 0,139 секунды Максу Ферстаппену из Red Bull. Монегаск добился такого результата, хотя после первых быстрых попыток в финале был только девятым.

Гонщик Ferrari, который в последнее время отлично проводит квалификации, признался, что на этот раз вовсе не ожидал такого завершения сессии.

«В этот раз наша машина по какой-то причине очень нестабильна в своем поведении, – отметил Шарль. – Скажем, мой круг на прикатанных шинах по ходу первой попытки в финале вышел очень хорошим, а по времени оказался последним.

Так что в этот раз у меня не было особых надежд. Но когда поставили свежий комплект –машина буквально ожила. Ощущения были прекрасными, круг тоже вышел сильным. Так что очень рад оказаться на первом ряду – но даже для меня самого это огромный сюрприз».

Гонщик добавил: «Честно говоря, если вспоминать все, что уже произошло по ходу этого уик-энда, я вообще ничего не ожидал. Чтобы добиться результата, пришлось собрать вместе все, что только возможно.

В последнем повороте машина сильно скользила – хотя так, кажется, было у всех.

В двух первых сегментах я всерьез боялся, что не пройду дальше. После этого попасть на первый ряд – это просто замечательно».

Photo by: James Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Говоря о гонке, в которой Ferrari ждет сражение с Mercedes за второе место в Кубке конструкторов, Леклер отметил: «Надеюсь, у нас все получится. Задача предельно проста – опередить их в таблице.

Я очень надеюсь, что Карлос [Сайнс, которому предстоит стартовать 16-й] сможет хорошо стартовать и подключится к нашему сражению.

Надо попытаться сделать так, чтобы вдвоем финишировать впереди Mercedes. Этого хватит, чтобы добиться своего. Второе место в чемпионате конструкторов – единственное, что имеет для меня значение в этот уик-энд».

Если все гонщики Ferrari и Mercedes финишируют на тех же позициях, с которых стартовали, Скудерия сможет опередить соперников в таблице.