«Боялся вылететь в первом сегменте». Итог квалификации удивил Леклера
Пилот Ferrari в пятый раз подряд будет начинать гонку с первого ряда. Однако в этот раз, по собственному признанию, он совершенно не ожидал такого результата
Шарль Леклер показал второе время в квалификации Гран При Абу-Даби, уступив 0,139 секунды Максу Ферстаппену из Red Bull. Монегаск добился такого результата, хотя после первых быстрых попыток в финале был только девятым.
Гонщик Ferrari, который в последнее время отлично проводит квалификации, признался, что на этот раз вовсе не ожидал такого завершения сессии.
«В этот раз наша машина по какой-то причине очень нестабильна в своем поведении, – отметил Шарль. – Скажем, мой круг на прикатанных шинах по ходу первой попытки в финале вышел очень хорошим, а по времени оказался последним.
Так что в этот раз у меня не было особых надежд. Но когда поставили свежий комплект –машина буквально ожила. Ощущения были прекрасными, круг тоже вышел сильным. Так что очень рад оказаться на первом ряду – но даже для меня самого это огромный сюрприз».
Гонщик добавил: «Честно говоря, если вспоминать все, что уже произошло по ходу этого уик-энда, я вообще ничего не ожидал. Чтобы добиться результата, пришлось собрать вместе все, что только возможно.
В последнем повороте машина сильно скользила – хотя так, кажется, было у всех.
В двух первых сегментах я всерьез боялся, что не пройду дальше. После этого попасть на первый ряд – это просто замечательно».
Photo by: James Sutton / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Говоря о гонке, в которой Ferrari ждет сражение с Mercedes за второе место в Кубке конструкторов, Леклер отметил: «Надеюсь, у нас все получится. Задача предельно проста – опередить их в таблице.
Я очень надеюсь, что Карлос [Сайнс, которому предстоит стартовать 16-й] сможет хорошо стартовать и подключится к нашему сражению.
Надо попытаться сделать так, чтобы вдвоем финишировать впереди Mercedes. Этого хватит, чтобы добиться своего. Второе место в чемпионате конструкторов – единственное, что имеет для меня значение в этот уик-энд».
Если все гонщики Ferrari и Mercedes финишируют на тех же позициях, с которых стартовали, Скудерия сможет опередить соперников в таблице.
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