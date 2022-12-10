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AlphaTauri завершила прошедший чемпионат Ф1 лишь на девятой строчке – так низко команда в последний раз опускалась еще в 2018-м, когда носила имя Toro Rosso.

Как оказалось, у такого результата есть вполне конкретное объяснение. Как признался уже после окончания чемпионата бессменный босс коллектива, в какой-то момент его сотрудникам пришлось полностью остановить работы над машиной, что привело в отставанию от соперников, ликвидировать которое было уже невозможно.

«Во-первых, сама машина получилась недостаточно быстрой, – рассказал австриец в интервью Speedweek. – Но проблемы, вдобавок, возникли с ее модернизацией. Этот процесс напрямую связан с бюджетом, и в какой-то момент мы обнаружили что превысили лимит.

В итоге после консультаций с FIA удалось установить, что все в порядке. Но на это время доработка пришлось резко замедлить. Так что мы выступили хуже собственных ожиданий».

По итогам 2021 года в лимит бюджета не уложилась только Red Bull Racing, у Aston Martin и Williams были выявлены процедурные нарушения.

Юки Цунода и Пьер Гасли, Scuderia AlphaTauri Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Также Франц оценил гонщиков команды, Юки Цуноду и Пьера Гасли. Для японца сезон в Фаэнце стал вторым по счету, и его лучшим результатом оказался финиш на седьмом месте в Имоле. Французский гонщик добыл отличное пятое место в Баку, но в остальных гонках не поднимался выше восьмой позиции. После окончания сезона он перешел в Alpine.

«Цунода прогрессировал довольно неплохо, – вынес свой вердикт Тост. – Он прибавлял и в последних квалификациях смотрелся уже быстрее Гасли. Насколько еще он сможет ускориться, зависит только от него самого. Я ожидаю от него сильных выступлений в 2023-м.

Про переход Гасли в Alpine все стало понятно уже в начале сентября. Он опытен, но в лице Эстебана Окона встретит сильного напарника, который, вдобавок, отлично знает команду и машину. Мне интересно будет посмотреть, как быстро он там освоится».

Также 66-летнего Тоста, который уже давно остается старейшим боссом среди всех команд Ф1, спросили, не собирается ли он на пенсию.

«Пока таких мыслей нет, – ответил австриец. – Поработаю еще несколько сезонов».

Место Гасли в AlphaTauri с 2023 года займет Ник да Врис.