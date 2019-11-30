Боттасу второй раз за уик-энд сменили мотор

Накануне уик-энда Гран При Абу-Даби стало известно, что Валттери Боттас будет стартовать с конца решетки, поскольку после поломки в бразильской гонке ему установили новый мотор, а также турбину и блок мотор-генератора MGU-H. Эти элементы стали четвертыми за сезон при допустимых правилами трех.

Однако после пятничных тренировок Mercedes объявила, что на машине финна обнаружилась утечка технических жидкостей в пневматической системе. Поэтому ему решили снова обновить мотор, турбину и MGU-H, а также заменить MGU-K.

Это никак не скажется на положении финна на старте гонки, однако Боттас надеется, что свежий двигатель может позволить ему побороться за победу в квалификации.

«Я намерен побороться на поул, хоть его и не получится сохранить, – сказал Валттери. – Однако, конечно, мы должны сосредоточиться на гоночном темпе, поскольку стартуем в конце. Посмотрим, что мы сможем найти в настройках машины».

В 2018-м Боттас стартовал на Гран При Абу-Даби вторым. а финишировал пятым.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл