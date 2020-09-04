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Формула 1 / Гран При Италии / Новость

Боттасу требуется помощь Mercedes. У пилота немеет нога

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Боттасу требуется помощь Mercedes. У пилота немеет нога
Автор:
, Главный редактор

По словам пилота Mercedes, к мелким проблемам с эргономикой чемпионская команда подходит со всей серьезностью

Одной из задач для команды Mercedes на пятничных тренировках Гран При Италии станет работа над эргономикой машины Валттери Боттаса. На предыдущем этапе в Бельгии финский гонщик в очередной раз столкнулся с неприятным симптомом, который не создавал проблем по ходу спокойной гонки – но может сыграть негативную роль во время плотной борьбы с соперниками.

«На паре гонок в этом году педаль тормоза была очень тяжелой. Мне пришлось на нее давить со всей силы – и в результате нога постепенно стала неметь, – рассказал Боттас после гонки в Спа. – Сегодня это произошло снова. Ничего хорошего в этом нет. Из-за этого можно потерять концентрацию и совершить ошибку».

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На пресс-конференции в четверг пилот Mercedes сообщил, что инженеры и механики отнеслись к его жалобам вполне серьезно.

«Конечно, команда не игнорирует эту ситуацию. К тому, что я говорю, всегда прислушиваются – и всегда готовы сделать так, чтобы мне было удобнее. Пока у меня нет никакой конкретики – я не уверен, пробовала ли команда что-то новое. Но я уверен, что кое-что можно предпринять.

Нечто похожее уже случалось в 2017 году, когда я проводил первый сезон в команде. У меня немела то одна мышца, то другая – но тогда дело было в сиденье. С той проблемой мы справились весьма оперативно. Вообще такие вещи периодически случаются – и сильнее всего их чувствуешь там, где есть сильные боковые перегрузки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Кирилл Качнов

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