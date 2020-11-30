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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Боттасу сменили на пит-стопе только три колеса. А что, так можно было?

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Боттасу сменили на пит-стопе только три колеса. А что, так можно было?
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По ходу финального визита в боксы на Гран При Бахрейна команда Mercedes поменяла на машине своего пилота не все колеса. Но ее не наказали – и вот почему

Последние гонки не принесли Валттери Боттасу позитива – в Турции он финишировал только 14-м после шести разворотов, а по итогам недавнего Гран При Бахрейна занял восьмое место. 

Перед гонкой у Валттери, как и его напарника Льюиса Хэмилтона, осталось всего два комплекта шин Medium и один комплект Hard. 

Однако для финна все с самого начала пошло не так: он откатился со второго на четвертое место, а после красных флагов и второго старта проколол переднее правое колесо – по всей видимости, на асфальте остался небольшой фрагмент от разбитой машины Ромена Грожана. 

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«Я внезапно «поймал» прокол между третьим и четвертым поворотами после второго старта, – объяснил Боттас репортерам воскресным вечером. – Я ничего не видел на асфальте, мне он казался чистым, потому случившееся стало сюрпризом».

После этого один комплект шин Medium – тот, на котором гонщик проводил квалификацию – оказался испорчен, что очень заметно сказалось на тактических планах.

Валттери поставили слики Hard – ему еще повезло, что пит-стоп получилось провести позади машины безопасности, которую судьи выпустили после переворота Лэнса Стролла. Расчет был на то, что остаток дистанции, 53 круга, получится преодолеть с одной остановкой в боксах. 

Однако борьба в трафике привела к повышенному износу шин, потому план не сработал. 

«Мы знали, что в теории это было возможно, – сказал гонщик. – Но мне приходилось так много атаковать, прорываясь наверх, что шансов не осталось. Или же можно было оставаться позади и терять время. 

Выбрать оптимальный вариант было непросто, но в итоге нам потребовались еще два пит-стопа. После перехода на Medium это стало окончательно ясно».

Валттери получил новые шины на 25-м круге, а на 38-м вновь поехал в боксы. На тот момент у него больше не остались ни свежих Medium, ни Hard. Можно было или переходить на самый мягкий и непопулярный в Бахрейне состав Soft, или ставить один из уже использовавшихся ранее комплектов. 

Но в команде нашли иной выход: установили гонщику три шины из того набора, который он использовал в квалификации и самом начале гонки, а вместо четвертой – той, что была проколота – оставили прежнюю, вообще не став менять ее. В интернете можно найти запись этого момента.

Почему же Боттаса и Mercedes не наказали? Ведь по правилам шины можно менять только полными комплектами. Как оказалось, это не так – недавно в регламенте появилась интересная оговорка: статья 24.2 Спортивного регламента пополнилась словами о том, что после квалификации команды вправе ставить на машину слики одной жесткости даже из разных комплектов. Именно эту возможность и использовали в Mercedes.

«В конце мне поставили Medium, сменив только три шины, – объяснил Боттас. – Одна осталась старой. 

Первые десять кругов после этого прошли нормально, а затем начался перегрев. На составе Hard можно было дольше атаковать безо всякого перегрева. Для меня именно жесткий состав был оптимальным».

Заканчивая описание своих злоключений в тот день, финн добавил: «В самом конце, когда на трассе снова была машина безопасности, у меня случился второй прокол. Кажется, в этот раз правого заднего колеса. Хотя я опять ничего не заметил на асфальте. Вокруг были какие-то обломки, но передо мной – ничего. Впрочем, некоторые фрагменты просто невозможно увидеть.

Еще в одной гонке удача была не на моей стороне».

За два этапа до конца сезона преимущество Боттаса над Максом Ферстаппеном в общем зачете сократилось до 12 очков. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Сессия Гонка
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Адам Купер

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