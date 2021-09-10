Боттасу сменили мотор: в воскресенье финн стартует последним

Команда Mercedes в пятницу заменила на автомобиле Боттаса четыре элемента силовой установки – двигатель внутреннего сгорания, турбонагнетатель и мотор-генераторы MGU-H и MGU-K. Все эти замены являются внеплановыми – и следствием станет перемещение гонщика на последнюю стартовую позицию на старте воскресной гонки. При этом субботний спринт начнет с завоеванного в квалификации первого места и сможет побороться за бонусные баллы, которые получает первая тройка.

Решение чемпионской команды может показаться неожиданным: ведь Боттас получил новую (третью в этом сезоне) силовую установку на Гран При Бельгии в Спа (где гонка, напомним, по сути не состоялась). И никаких серьезных проблем с этим набором агрегатов ни на бельгийском, ни на предыдущем голландском этапе не наблюдалось.

Причиной замены силовой установки действительно стала отнюдь не какая-либо поломка. По свидетельству руководителя немецкого коллектива Тото Вольфа, Mercedes в этом сезоне столкнулся с заметным падением мощности двигателя по мере увеличения пробега. И техническая возможность избежать внеплановой замены была, но это привело бы к большим потерям в квалификациях и гонках на финише сезона.

Таким образом, в распоряжении Боттаса в осенних этапах будут четыре силовых установки, из которых по субботам и воскресеньям будут использоваться две («бельгийский» и «итальянский»). Решение «распечатать» четвертый мотор именно в эти выходные связано с тем, что на трассе в Монце больше возможностей совершать обгоны, чем на автодромах, которые примут следующие этапы – и у пилота будет больше шансов к финишу прорваться в очковую зону.

Напомним, что на прошлом этапе в Зандфорте внеплановая замена силовой установки была осуществлена на машине Серхио Переса. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон пока избежали внеплановых замен. Но один из моторов голландца (который при этом был весьма «свежим») пришлось списать после аварии в Сильверстоуне – и скорее всего, обойтись без использования четвертой силовой установки лидер чемпионата не сможет. Лидеру Mercedes, скорее всего, также светит внеплановая замена – по тем же причинам, которые привели к установке нового двигателя на болид Боттаса.