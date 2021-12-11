Боттасу поставили старый мотор. С ним он проиграл квалификацию

Пока Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон боролись за поул в квалификации Гран При Абу-Даби, Валттери Боттас смог показать только шестое место, проиграв лидеру почти секунду и пропустив вперед обоих гонщиков Red Bull, напарника, а также Ландо Норриса и Карлоса Сайнса.

После квалификации финский гонщик признался, что на его болиде стояла старая силовая установка. Самую свежую он получил на Гран При США, но, по словам финна, в команде опасались, что она откажет. И потому вернули ему один из прежних моторов.

«Я сегодня был вынужден выступать со старой силовой установкой, что стоило мне потери как минимум 0,2 секунды с круга в сравнении с двигателем, что стоял на машине в тренировке, – признался Боттас. – Но из-за проблем с надежностью мы решились на такую замену.

Полагаю, во втором сегменте квалификации я показал свое лучшее время, которое уже не смог бы улучшить. Чем больше я старался, тем сильнее понимал, что настройки большего не позволяют.

Мы выбрали мягкие настройки для машина, что хорошо на длинных отрезках, и надеялись, что и в квалификации это сработает. Но мы не ожидали, что сцепление с трассой так сильно улучшится.

Мы сфокусировались именно на скорости в квалификации. Но неожиданно Red Bull нашли где-то дополнительную скорость, что стало сюрпризом. Мы продолжали придерживаться плана, но сегодня все сыграло в их пользу».

Боттас также кратко объяснил, почему команда решила выступить во втором сегменте квалификации на шинах Medium

«После последней тренировки мы решили стартовать на шинах Medium. Думаем, для нас это лучше. Если начинаешь на шинах Soft, то очень скоро столкнешься с их деградацией», – сказал пилот Mercedes.