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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы

Автор:
, редактор

Силовую установку проверили и теперь пересоберут

Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы

Валттери Боттас попал в серьезную аварию по ходу Гран При Эмилии-Романьи, в результате чего шасси его болида было полностью уничтожено. Однако, силовая установка финна пострадала намного меньше.

Как стало известно Motorsport.com, на базе Mercedes в Бриксуорте мотор с машины Боттаса протестировали по частям и не нашли в нем повреждений. В итоге, силовую установку решили пересобрать заново, и вновь поставить на машину Валттери уже на ближайшем Гран При в Португалии.

Таким образом, Боттас продолжит использовать первый мотор этого сезона. Всего на 23 гонки без штрафов отведено три силовых установки.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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