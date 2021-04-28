Боттасу оставят в Португалии мотор из Имолы

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Валттери Боттас попал в серьезную аварию по ходу Гран При Эмилии-Романьи, в результате чего шасси его болида было полностью уничтожено. Однако, силовая установка финна пострадала намного меньше.
Как стало известно Motorsport.com, на базе Mercedes в Бриксуорте мотор с машины Боттаса протестировали по частям и не нашли в нем повреждений. В итоге, силовую установку решили пересобрать заново, и вновь поставить на машину Валттери уже на ближайшем Гран При в Португалии.
Таким образом, Боттас продолжит использовать первый мотор этого сезона. Всего на 23 гонки без штрафов отведено три силовых установки.
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Пилоты
|Валттери Боттас
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Иван Матушкин