Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

Mercedes перед стартом Гран При России решила заменить часть элементов силовой установки на машине Валттери Боттаса. Из-за этого финн будет вынужден стартовать с 17-го места вместо седьмого, которое он занял в квалификации.

Таким образом, Боттас окажется в трех позициях перед Максом Ферстаппеном, главным соперником Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул. У финна будет возможность сдержать голландца и не дать ему прорваться в очки, что поможет Хэмилтону в титульной схватке.

Ферстаппен стартует в Сочи последним, причиной чего также стала замена силовой установик. Хэмилтон будет стартовать с 4-го места. Перед гонкой он отстает от голландца в личном зачете на 5 очков.

Боттас получает новые элементы силовой установки в третий раз за четыре гонки. На Гран При Бельгии команда провела последнюю плановую замену, установив на машину Боттаса третий за сезон мотор. И хотя по ходу заездов на бельгийской трассе и следующего Гран При Нидерландов эти агрегаты отработали минимальное количество километров, на Гран При Италии финн воспользовался четвертым мотором.

Mercedes пошел на это, чтобы минимизировать потери от штрафа за внеплановую замену – и в целом эта ставка сработала: Боттас закончил гонку на подиуме. Избежать же внеплановой замены команда не может, так как ее инженеры зафиксировали неожиданно большое падение мощности по мере износа двигателя.