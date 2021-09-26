Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру
Формула 1 / Гран При России Новости

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

Автор:

Валттери попробует сдержать прорыв Макса в очки

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

Mercedes перед стартом Гран При России решила заменить часть элементов силовой установки на машине Валттери Боттаса. Из-за этого финн будет вынужден стартовать с 17-го места вместо седьмого, которое он занял в квалификации.

Таким образом, Боттас окажется в трех позициях перед Максом Ферстаппеном, главным соперником Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионский титул. У финна будет возможность сдержать голландца и не дать ему прорваться в очки, что поможет Хэмилтону в титульной схватке. 

Ферстаппен стартует в Сочи последним, причиной чего также стала замена силовой установик. Хэмилтон будет стартовать с 4-го места. Перед гонкой он отстает от голландца в личном зачете на 5 очков.

Боттас получает новые элементы силовой установки в третий раз за четыре гонки. На Гран При Бельгии команда провела последнюю плановую замену, установив на машину Боттаса третий за сезон мотор. И хотя по ходу заездов на бельгийской трассе и следующего Гран При Нидерландов эти агрегаты отработали минимальное количество километров, на Гран При Италии финн воспользовался четвертым мотором.

Mercedes пошел на это, чтобы минимизировать потери от штрафа за внеплановую замену – и в целом эта ставка сработала: Боттас закончил гонку на подиуме. Избежать же внеплановой замены команда не может, так как ее инженеры зафиксировали неожиданно большое падение мощности по мере износа двигателя. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру

Предыдущая новость

Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

41 мин
2
Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

19 ч
3
Формула 1

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами

53 мин
4
Формула 1

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона

16 ч
5
Формула 1

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

17 ч
Самое важное:
Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном
Формула 1

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

41мин
Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру
Формула 1

Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру

47мин
Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами
Формула 1

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами

53мин
Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1
Формула 1

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1

14 ч
Мазепин проиграл Мику 4 секунды. И объяснил почему
Формула 1

Мазепин проиграл Мику 4 секунды. И объяснил почему

14 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Адам Купер Больше от
Адам Купер
В Haas придумали способ прибавить: взять еще одного пилота
Формула 1

В Haas придумали способ прибавить: взять еще одного пилота

Mercedes не будет менять мотор Хэмилтона в Сочи Гран При России
Формула 1

Mercedes не будет менять мотор Хэмилтона в Сочи

Боссы команд Ф1: надо прислушиваться к мнению болельщиков
Формула 1

Боссы команд Ф1: надо прислушиваться к мнению болельщиков

Валттери Боттас Больше от
Валттери Боттас
Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона Гран При России
Формула 1

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи Гран При России
Формула 1

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

Стартовая решетка Гран При России
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При России

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Боттас поспорил с Вольфом и пожурил Хэмилтона

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи
Формула 1 Формула 1

Норрис – супергерой, Хэмилтон – в бездне. Герои и неудачники Сочи

Положение в общем зачете Ф2 после первой гонки в Сочи
Формула 2 Формула 2

Положение в общем зачете Ф2 после первой гонки в Сочи

Расселл помог Норрису завоевать поул. И вот каким образом
Формула 1 Формула 1

Расселл помог Норрису завоевать поул. И вот каким образом

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации
Формула 1 Формула 1

Гасли резко обвинил команду в провале квалификации

Самое важное:

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Боттасу опять сменили мотор, чтобы он стартовал перед Ферстаппеном

Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру
Формула 1 Формула 1

Штайнер: Не буду давать командные приказы Мазепину и Шумахеру

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1
Формула 1 Формула 1

Алонсо приготовился к обороне, но готов пропустить лидеров Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.