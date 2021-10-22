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Формула 1 / Гран При США Новость

Боттасу опять поставят новый мотор. Уже шестой за сезон!

Автор:
, главный редактор

Ситуация с двигателями, которые использует финский гонщик, вызывает удивление

Боттасу опять поставят новый мотор. Уже шестой за сезон!

Судьи проходящего в эти выходные Гран При США опубликовали документы, в соответствии с которыми команда Mercedes установила на автомобиль Валттери Боттаса новый двигатель внутреннего сгорания.

Этот мотор стал для финского гонщика уже 6-м за сезон – в то время как без штрафов по ходу сезона можно использовать только 3. Наказанием за замену мотора станет потеря 5-ти позиий на стартовой решетке.

Ситуация с надежностью двигателей Mercedes в этом сезоне не выглядит идеальной. Из 8-ми пилотов, которые используют моторы немецкой марки, внеплановые замены уже сделали 6 гонщиков. Включая ведущего борьбу за чемпионский титул Льюиса Хэмилтона, потерявшего из-за этого 10 позиций на старте гонки в Турции (Боттас потеряет только 5, т.к. внеплановая замена является уже не первой).

Однако ситуация с Боттасом вызывает особое удивление. За последние 6 этапов финну меняют двигатель уже в 3-й раз: ранее это происходило в Бельгии, Италии и России. И даже с учетом того что «итальянский» мотор, по сообщениям немецких журналистов, был списан из-за обнаруженных в нем неполадок, в распоряжении Боттаса к началу Гран При США должны были оставаться целых четыре двигателя. Причем два – «бельгийский» и «сочинский» – с небольшим пробегом. Второй отработал две гонки, а первый – и вовсе одну с небольшим (в Спа, напомним, гонка по сути не состоялась).

Можно предположить, что в реальности количество доступных Боттасу моторов сейчас меньше – к примеру, из-за списания двигателей, которые использовались на весенних и летних гонках (обычно команды во второй половине сезона используют эти агрегаты в пятничных тренировках).

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