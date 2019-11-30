Боттасу нездоровится c начала уик-энда
Финский гонщик Mercedes чувствует себя не лучшим образом – однако, по словам спортсмена, на темп за рулем гоночного болида это не оказывает влияния.
Валттери Боттас, чьи шансы на высокий результат существенно снизились после получения штрафа за замену узлов силовой установки, после квалификации Гран При Абу-Даби рассказал, что в первые дни этапа чувствовал себя плохо.
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«Сейчас мне лучше, чем пару дней назад, – сказал финский пилот на пресс-конференции, выглядя при этом не слишком здоровым. – Я был очень болен, начиная с вечера понедельника. А когда приехал сюда, мне стало еще хуже. Но это не имеет значения, когда ты за рулем. Знаете, адреналин зашкаливает, и ты чувствуешь себя нормально».
Боттас оказался быстрейшим в обеих пятничных тренировках, но не смог соответствовать темпу Хэмилтона в Q3, проиграв напарнику 0,194 секунды. После квалификации финн признал, что Хэмилтон, вероятно, все равно был бы вне досягаемости, даже если бы сам Боттас проехал идеальный круг.
«Круг был нормальным, – Чувствовалось, что Льюис был немного быстрее. В конце квалификации наши настройки немного отличались. Вчера мне было комфортнее за рулем. Но в любом случае единственное, о чем я думал все эти дни – о гонке, так как в любом случае стартую в ней последним».
Несмотря на старт из хвоста, Боттас уверен, что в гонке будет возможность бороться за высокий результат – если произойдет нечто необычное.
«Все возможно. Нет смысла ставить какие-то ограничения на завтра. Мы воспользуемся любой возможностью. Возможности будут – в этом году мы уже видели сумасшедшие гонки. Вспомните, что было две недели назад в Бразилии», – отметил Валттери.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Пабло Элизальде
Боттасу нездоровится c начала уик-энда
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