Боттасу нездоровится c начала уик-энда

Валттери Боттас, чьи шансы на высокий результат существенно снизились после получения штрафа за замену узлов силовой установки, после квалификации Гран При Абу-Даби рассказал, что в первые дни этапа чувствовал себя плохо.

«Сейчас мне лучше, чем пару дней назад, – сказал финский пилот на пресс-конференции, выглядя при этом не слишком здоровым. – Я был очень болен, начиная с вечера понедельника. А когда приехал сюда, мне стало еще хуже. Но это не имеет значения, когда ты за рулем. Знаете, адреналин зашкаливает, и ты чувствуешь себя нормально».

Боттас оказался быстрейшим в обеих пятничных тренировках, но не смог соответствовать темпу Хэмилтона в Q3, проиграв напарнику 0,194 секунды. После квалификации финн признал, что Хэмилтон, вероятно, все равно был бы вне досягаемости, даже если бы сам Боттас проехал идеальный круг.

«Круг был нормальным, – Чувствовалось, что Льюис был немного быстрее. В конце квалификации наши настройки немного отличались. Вчера мне было комфортнее за рулем. Но в любом случае единственное, о чем я думал все эти дни – о гонке, так как в любом случае стартую в ней последним».

Несмотря на старт из хвоста, Боттас уверен, что в гонке будет возможность бороться за высокий результат – если произойдет нечто необычное.

«Все возможно. Нет смысла ставить какие-то ограничения на завтра. Мы воспользуемся любой возможностью. Возможности будут – в этом году мы уже видели сумасшедшие гонки. Вспомните, что было две недели назад в Бразилии», – отметил Валттери.