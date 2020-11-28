Боттасу и Хэмилтону по-разному настроили машины
Валттери нашел причину поражению в дуэли с Льюисом
Валттери Боттас стал вторым в квалификации Гран При Бахрейна, уступив 0,289 секунды своему напарнику Льюису Хэмилтону. После сессии финн объяснил, что у него с Хэмилтоном были по-разному настроены машины.
В пятницу Mercedes не стала работать над настройками, предпочтя посвятить все время обкатке новых покрышек Pirelli. Это и привело к разнице в настройках у пилотов.
«Посмотрим, к какой разнице это приведет завтра, – сказал Боттас. – Но Льюис в целом проводит очень сильный этап, он хорош в каждой сессии.
А у меня все время ощущение, что скорость есть, но собрать все воедино я не могу. В конце мне показалось, что наконец-то удалось, но этого оказалось недостаточно.
Круг в конце Q3 был весьма хорош. Мне показалось, что сильно прибавить уже нельзя. С таким ощущением я пересекал финишную черту. Я был доволен, но меня удивило отставание от времени Хэмилтона».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Алекс Калинаукас