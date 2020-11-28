Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Гонка через
18 Часов
:
47 Минут
:
55 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
12 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Боттасу и Хэмилтону по-разному настроили машины

Поделились
Комментарии
Боттасу и Хэмилтону по-разному настроили машины
Автор:
, Редактор

Валттери нашел причину поражению в дуэли с Льюисом

Валттери Боттас стал вторым в квалификации Гран При Бахрейна, уступив 0,289 секунды своему напарнику Льюису Хэмилтону. После сессии финн объяснил, что у него с Хэмилтоном были по-разному настроены машины.

В пятницу Mercedes не стала работать над настройками, предпочтя посвятить все время обкатке новых покрышек Pirelli. Это и привело к разнице в настройках у пилотов.

«Посмотрим, к какой разнице это приведет завтра, – сказал Боттас. – Но Льюис в целом проводит очень сильный этап, он хорош в каждой сессии.

А у меня все время ощущение, что скорость есть, но собрать все воедино я не могу. В конце мне показалось, что наконец-то удалось, но этого оказалось недостаточно. 

Круг в конце Q3 был весьма хорош. Мне показалось, что сильно прибавить уже нельзя. С таким ощущением я пересекал финишную черту. Я был доволен, но меня удивило отставание от времени Хэмилтона».

Читайте также:

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

Предыдущая новость

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

Следующая новость

Вольф: Выравнивание моторов – оскорбление для Mercedes

Вольф: Выравнивание моторов – оскорбление для Mercedes
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Льюис Хэмилтон , Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Алекс Калинаукас

Самое читаемое Сегодня

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

Положение в общем зачете Формулы 2 после первой гонки в Бахрейне
Формула 2 Формула 2 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 2 после первой гонки в Бахрейне

Вольф: Выравнивание моторов – оскорбление для Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Выравнивание моторов – оскорбление для Mercedes

Ferrari провалилась, Элбон вцепился в Red Bull. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Ferrari провалилась, Элбон вцепился в Red Bull. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне

AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»
Формула 1 Формула 1 / Новость

AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»

Гран При Бахрейна: стартовая решетка
Формула 1 Формула 1 / Результаты

Гран При Бахрейна: стартовая решетка

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Куда пойти Квяту после Формулы 1? Большой разбор Motorsport.com

Шумахер уже чемпион? Мазепина возьмут в Haas? Оцениваем расклады на финише Формулы 2
Формула 2 Формула 2 / Самое интересное

Шумахер уже чемпион? Мазепина возьмут в Haas? Оцениваем расклады на финише Формулы 2

Самое важное:

Вольф: Выравнивание моторов – оскорбление для Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Выравнивание моторов – оскорбление для Mercedes

Боттасу и Хэмилтону по-разному настроили машины
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттасу и Хэмилтону по-разному настроили машины

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

Элбон пообещал стать в гонке «занозой для Mercedes»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон пообещал стать в гонке «занозой для Mercedes»

Самое читаемое

1
Формула 1

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

2
Формула 2

Положение в общем зачете Формулы 2 после первой гонки в Бахрейне

3
Формула 1

Вольф: Выравнивание моторов – оскорбление для Mercedes

37мин
4
Формула 1

Ferrari провалилась, Элбон вцепился в Red Bull. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне

5
Формула 1

AlphaTauri при работе с машиной Квята нарушила «комендантский час»

Самое важное:

Вольф: Выравнивание моторов – оскорбление для Mercedes
Формула 1

Вольф: Выравнивание моторов – оскорбление для Mercedes

Боттасу и Хэмилтону по-разному настроили машины
Формула 1

Боттасу и Хэмилтону по-разному настроили машины

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры
Формула 1

«Люди звонят». Квят рассказал о наличии вариантов продолжения карьеры

Элбон пообещал стать в гонке «занозой для Mercedes»
Формула 1

Элбон пообещал стать в гонке «занозой для Mercedes»

Ferrari провалилась, Элбон вцепился в Red Bull. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне
Формула 1

Ferrari провалилась, Элбон вцепился в Red Bull. Герои и неудачники квалификации в Бахрейне

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.