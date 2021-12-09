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Боттаса звали в две команды Формулы 1 на 2022 год

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Финский гонщик не назвал вторую команду, но намекнул, что там обещали более быструю машину и меньше денег

Боттаса звали в две команды Формулы 1 на 2022 год

В 2022 году Валттери Боттас переходит из Mercedes в Alfa Romeo. О контракте было объявлено еще летом, но теперь гонщик рассказал финским журналистам, что ему поступало и еще одно предложение.

«Через пару дней после подписания контракта с Alfa Romeo мне позвонили из другой команды и предложили контракт за вдвое меньшие деньги, – заявил Боттас финскому изданию Iltalehti. – Я им ответил, что они немного опоздали.

Речь идет о команде, которая в последние годы выглядела немного лучше, чем Alfa Romeo. Но я доволен своим выбором. На самом деле для меня здоровье дороже денег. Я уже чувствую себя богатым, так как могу себе позволить заниматься любимым делом, а не работать только ради зарплаты.

Мой менеджер давно дал мне совет инвестировать часть своих доходов, так что я откладываю минимум половину того, что зарабатываю».

Боттас не уточнил, о какой команде идет речь. Летом теоретически существовала вакансия в Williams, и эта команда в сезоне 2021 года действительно выступает лучше, чем Alfa Romeo. В итоге Williams на следующий сезон подписала контракт с Алексом Элбоном.

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