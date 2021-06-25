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Формула 1 / Гран При Штирии Новости

Боттаса закрутило на пит-лейне по ходу тренировки: фото и видео

Автор:
, Редактор Ф1

Финский гонщик назвал случившееся обычной ошибкой и не придал значения – но у судей FIA вполне может быть другое мнение

Боттаса закрутило на пит-лейне по ходу тренировки: фото и видео

По ходу второй пятничной тренировки Гран При Штирии Валттери Боттас слишком резко тронулся от боксов Mercedes – и его машину закрутило. 

 

Механики McLaren помогли финну развернуться, и он продолжил работу, сказав по радио «Не очень здорово вышло».

 

«Меня закрутило, когда мы попробовали сделать кое-что по-другому в момент выезда на пит-лейн, – объяснил финн после окончания сессии в интервью Sky Sports. – Просто небольшие вариации того, что мы делаем обычно, но колеса пробуксовали, и меня развернуло». 

В команде McLaren отнеслись к случившемуся иначе. Тим-менеджер Пол Джеймс сразу вышел на связь с руководителем гонок Ф1 Майклом Маси и сказал: «Это было совершенно недопустимо. Он мог снести наших парней, стоящих там».

 

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Австралиец согласился с представителем McLaren – Боттаса вызвали для разбирательства на 17:20 по московскому времени. 

Еще до этого Валттери сказал: «Я буду удивлен, если нас накажут. Это нормальная ошибка. Они случаются. Думаю, они просто хотят разобраться, что там произошло».

 

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Глава McLaren Андреас Зайдль оценил ситуацию иначе: «Очень опасный момент, пугающий. Хотя такое, конечно, может произойти. 

Мы смогли помочь Валттери, толкая его машину вперед и назад. Хвала небесам, что обошлось так. Давайте оставим это в прошлом».

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