Боттаса вызвали к судьям за массовую блокировку в квалификации

Валттери Боттас стал лишь пятым в квалификации Гран При Австрии, но может потерять и эту позицию. Финна вызвали к судьям за нарушение правил во втором сегменте.

Во время прогревочного круга перед заключительной попыткой сегмента Боттас замедлился в девятом повороте, чем заблокировал несколько машин позади себя. В итоге это привело к тому, что ехавший последним в этой группе Себастьян Феттель заблокировал находившегося на быстром круге Фернандо Алонсо.

Перед этапом гоночный директор Майкл Маси предупредил пилотов, что попытка сбросить скорость на отрезке от девятого до выхода из десятого поворота будет расценена как нарушение правил.

Феттель уже заявил, что заблокировал Алонсо по вине других пилотов, которые не только сбросили скорость в неположенном месте, но и нарушили порядок следования на круге прогрева. Тем не менее, самого Себастьяна тоже вызвали к судьям.

Феттель в квалификации стал восьмым, а заблокированный Алонсо – 14-м.