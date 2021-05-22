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Формула 1 Новости

Боттаса уже уволили из Mercedes? Версия Култхарда

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Действиям Валттери в Барселоне нашли новое объяснение

Боттаса уже уволили из Mercedes? Версия Култхарда

На Гран При Испании Валттери Боттас удивил многих экспертов действиями на трассе. В какой-то момент из-за разных тактик он оказался впереди своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона. Хотя команда приказала финну не мешать чемпиону на трассе, он пропутил Льюиса далеко не сразу. 

В самой Mercedes это объяснили тем, что без DRS Хэмилтону было непросто подъехать к Боттасу. Однако бывший пилот Ф1 Дэвид Култхард полагает, что причина могла быть в грядущем уходе Валттери из команды. 

Его контракт истекает в конце года, и если пилот уже знает, что новой сделки не будет, то может менее охотно выполнять приказы команды.

«Я гадаю, не сказали ли ему уже, что контракт продлевать не будут, – сказал Култхард в подкасте On the Marbles. – Такое возможно. Когда я уходил из McLaren, мне об этом сказали в июне, за год до истечения контракта». 

Считается, что зимой Боттаса в Mercedes может заменить Джордж Расселл из Williams.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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