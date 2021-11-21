Показав в квалификации третье время, Валттери Боттас вынужден был стартовать шестым после судейского штрафа. Однако первый круг он закончил 11-м, после чего начал прорыв наверх.

По мере того, как Валттери обгонял одних соперников, а другие проводили свои пит-стопы, он вышел на третье место. В Mercedes решили провести максимально длинный первый отрезок на шинах Medium, однако этот план не сработал: на 33-м круге у Боттаса не выдержала передняя левая шина.

Он свернул в боксы, откатился далеко назад, а вскоре и вовсе прекратил борьбу.

Перед стартом Pirelli предупредила команды, чтобы те не пытались проехать больше 30 кругов на составе Medium. Почему же в Mercedes нарушили эти рекомендации?

«Мы знали, что надо атаковать на пределе, – объяснил Валттери в эфире Sky Sports. – Но по ходу дистанции не было никаких вибраций, уровень сцепления оставался вполне неплохим. Ощущения были вполне нормальными, так что мы продолжали, ведь это была наилучшая возможность завоевать место на подиуме.

Полагаю, если бы через круг-другой [после прокола] мы провели бы пит-стоп, это принесло бы финиш на третьем месте. Но в этот раз удача была не с нами».

Как выяснилось, неудачный старт Боттаса тоже оказался связан с шинами.

«Обороты двигателя на старте были нормальными, – сказал он. – Но вот нормально прогреть резину перед стартом мне не удалось. К тому же, я стартовал с грязной половины решетки. В итоге сцепления не было ни на старте, ни по ходу всего первого круга. Колеса пробуксовывали, было сложно».

Говоря о первом отрезке, Валттери заметил: «Сначала обгонять было сложно, так как все могли использовать DRS. Потом отрывы стали понемногу расти, и я смог улучшать позицию. Темп был весьма неплохим, так что мы решили затянуть первый отрезок. Ну а потом безо всяких предупреждений шина не выдержала».

Финский гонщик остался третьим в общем зачете Ф1, но Серхио Перес теперь проигрывает ему всего 13 очков.

Дополнительная информация: Стивен Ликориш