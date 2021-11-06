Боттас завоевал поул в Мехико, первый ряд у Mercedes

После того, как в тренировках обозначилось преимущество Red Bull, главная субботняя сессия закончилась для команды разочарованием: лидер сезона Макс Ферстаппен остался третьим, кумир трибун Серхио Перес – пятым.

Сильнейшим же стал Валттери Боттас – финн захватил лидерство после первой попытки в финале, и хотя не улучшил свое время под клетчатым флагом, его соперникам это также не удалось. Это третий поул Валттери в сезоне и второй за три последних Гран При.

Льюис Хэмилтон отстал от партнера по Mercedes на 0,145 секунды и в свою очередь выиграл у Ферстаппена две десятых.

Пилотам Red Bull Racing квалификацию неожиданно испортил Юки Цунода. В концовке японец ошибся в «эсках» и выехал с трассы. Это дезориентировало Серхио Переса, который ехал следом – тот тоже выехал в зону безопасности – и вынудило сбросить скорость Макса Ферстаппена.

«Что за идиот!», – в сердцах сказал голландец по радио.

Преследователи двух топ-команд на этот раз оказались совсем близко. Пятое время показал Пьер Гасли, проигравший Пересу всего одну десятую. Позиции, начиная с шестой, заняли гонщики Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер, между которыми расположился Даниэль Риккардо из McLaren.

Из участников финала только ставшему девятым Цуноде предстоит стартовать на более мягких шинах Soft, но за замену мотора японца, как и уступившего ему Ландо Норриса, отправят в самый конец решетки.

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Во втором сегменте попал в аварию Антонио Джовинацци, но после бокового удара о барьер в 12-м повороте гонщик Alfa Romeo смог доехать до боксов.

Куда более серьезным вышел другой эпизод. Заезды на 26 минут остановили красными флагами после аварии Лэнса Стролла в стартовом сегменте. Aston Martin канадца чуть занесло в финальном повороте, левые колеса оказались на грязном асфальте, и машину закрутило – это напомнило аварию Валттери Боттаса в квалификации 2019 года, хоть и не с такими печальными для техники последствиями.

Датчики зафиксировали перегрузку в 12g, и Лэнса направили в медицинский центр. Врачи не нашли у него никаких повреждений и отпустили, разрешив стартовать в гонке.

Впрочем, Стролл все равно входил в число четверых пилотов, которым придется начинать гонку из хвоста решетки после штрафа за замену силовой установки.

Россиянин Никита Мазепин стал в субботу 19-м по скорости, своему партнеру по Haas Мику Шумахеру он уступил 0,445 секунды.

Для окончательного утверждения итогов судьям предстоит разобрать еще три эпизода: Кими Райкконен под красными флагами свернул было на пит-лейн, но затем вновь вырулил на трассу, а оба пилота Williams при выезде из боксов пересекли внутреннюю белую линию.

Обновление: Кими отделался предупреждением, а в отношении Расселла с Латифи спортивные комиссары FIA вынесли оправдательное решение.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию субботней сессии на трассе имени братьев Родригес.

Результаты квалификации Гран При Мексики

*пилот стартует из конца решетки (взаимное расположение – в порядке показанных результатов)

**пилот потеряет пять позиций за внеочередную замену коробки передач