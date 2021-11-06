Боттас завоевал поул в Мехико, первый ряд у Mercedes
Финский пилот стал лучшим в квалификации, неожиданно опередив Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена
После того, как в тренировках обозначилось преимущество Red Bull, главная субботняя сессия закончилась для команды разочарованием: лидер сезона Макс Ферстаппен остался третьим, кумир трибун Серхио Перес – пятым.
Сильнейшим же стал Валттери Боттас – финн захватил лидерство после первой попытки в финале, и хотя не улучшил свое время под клетчатым флагом, его соперникам это также не удалось. Это третий поул Валттери в сезоне и второй за три последних Гран При.
Льюис Хэмилтон отстал от партнера по Mercedes на 0,145 секунды и в свою очередь выиграл у Ферстаппена две десятых.
Пилотам Red Bull Racing квалификацию неожиданно испортил Юки Цунода. В концовке японец ошибся в «эсках» и выехал с трассы. Это дезориентировало Серхио Переса, который ехал следом – тот тоже выехал в зону безопасности – и вынудило сбросить скорость Макса Ферстаппена.
«Что за идиот!», – в сердцах сказал голландец по радио.
Преследователи двух топ-команд на этот раз оказались совсем близко. Пятое время показал Пьер Гасли, проигравший Пересу всего одну десятую. Позиции, начиная с шестой, заняли гонщики Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер, между которыми расположился Даниэль Риккардо из McLaren.
Из участников финала только ставшему девятым Цуноде предстоит стартовать на более мягких шинах Soft, но за замену мотора японца, как и уступившего ему Ландо Норриса, отправят в самый конец решетки.
Во втором сегменте попал в аварию Антонио Джовинацци, но после бокового удара о барьер в 12-м повороте гонщик Alfa Romeo смог доехать до боксов.
Куда более серьезным вышел другой эпизод. Заезды на 26 минут остановили красными флагами после аварии Лэнса Стролла в стартовом сегменте. Aston Martin канадца чуть занесло в финальном повороте, левые колеса оказались на грязном асфальте, и машину закрутило – это напомнило аварию Валттери Боттаса в квалификации 2019 года, хоть и не с такими печальными для техники последствиями.
Датчики зафиксировали перегрузку в 12g, и Лэнса направили в медицинский центр. Врачи не нашли у него никаких повреждений и отпустили, разрешив стартовать в гонке.
Впрочем, Стролл все равно входил в число четверых пилотов, которым придется начинать гонку из хвоста решетки после штрафа за замену силовой установки.
Россиянин Никита Мазепин стал в субботу 19-м по скорости, своему партнеру по Haas Мику Шумахеру он уступил 0,445 секунды.
Для окончательного утверждения итогов судьям предстоит разобрать еще три эпизода: Кими Райкконен под красными флагами свернул было на пит-лейн, но затем вновь вырулил на трассу, а оба пилота Williams при выезде из боксов пересекли внутреннюю белую линию.
Обновление: Кими отделался предупреждением, а в отношении Расселла с Латифи спортивные комиссары FIA вынесли оправдательное решение.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию субботней сессии на трассе имени братьев Родригес.
Результаты квалификации Гран При Мексики
|Позиция
|Гонщик
|Время
|Отрыв
|км/ч
|1
|Валттери Боттас
|1'15.875
|204.209
|2
|Льюис Хэмилтон
|1'16.020
|0.145
|203.820
|3
|Макс Ферстаппен
|1'16.225
|0.350
|203.271
|4
|Серхио Перес
|1'16.342
|0.467
|202.960
|5
|Пьер Гасли
|1'16.456
|0.581
|202.657
|6
|Карлос Сайнс
|1'16.761
|0.886
|201.852
|7
|Даниэль Риккардо
|1'16.763
|0.888
|201.847
|8
|Шарль Леклер
|1'16.837
|0.962
|201.652
|9
|Юки Цунода*
|1'17.158
|1.283
|200.813
|10
|Ландо Норрис*
|1'36.830
|20.955
|160.016
|11
|Себастьян Феттель
|1'17.746
|1.871
|199.295
|12
|Кими Райкконен
|1'17.958
|2.083
|198.753
|13
|Джордж Расселл**
|1'18.172
|2.297
|198.209
|14
|Антонио Джовинацци
|1'18.290
|2.415
|197.910
|15
|Эстебан Окон*
|1'18.405
|2.530
|197.620
|16
|Фернандо Алонсо
|1'18.452
|2.577
|197.501
|17
|Николя Латифи
|1'18.756
|2.881
|196.739
|18
|Мик Шумахер
|1'18.858
|2.983
|196.484
|19
|Никита Мазепин
|1'19.303
|3.428
|195.382
|20
|Лэнс Стролл*
|1'20.873
|4.998
|191.589
|Полные результаты
*пилот стартует из конца решетки (взаимное расположение – в порядке показанных результатов)
**пилот потеряет пять позиций за внеочередную замену коробки передач
Онлайн. Гран При Мексики. Квалификация
Стартовая решетка Гран При Мексики