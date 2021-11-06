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Формула 1 / Гран При Мексики Отчет о квалификации

Боттас завоевал поул в Мехико, первый ряд у Mercedes

Автор:
, Ответственный редактор

Финский пилот стал лучшим в квалификации, неожиданно опередив Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена

Боттас завоевал поул в Мехико, первый ряд у Mercedes

После того, как в тренировках обозначилось преимущество Red Bull, главная субботняя сессия закончилась для команды разочарованием: лидер сезона Макс Ферстаппен остался третьим, кумир трибун Серхио Перес – пятым.

Сильнейшим же стал Валттери Боттас – финн захватил лидерство после первой попытки в финале, и хотя не улучшил свое время под клетчатым флагом, его соперникам это также не удалось. Это третий поул Валттери в сезоне и второй за три последних Гран При.

Льюис Хэмилтон отстал от партнера по Mercedes на 0,145 секунды и в свою очередь выиграл у Ферстаппена две десятых. 

Пилотам Red Bull Racing квалификацию неожиданно испортил Юки Цунода. В концовке японец ошибся в «эсках» и выехал с трассы. Это дезориентировало Серхио Переса, который ехал следом – тот тоже выехал в зону безопасности – и вынудило сбросить скорость Макса Ферстаппена. 

«Что за идиот!», – в сердцах сказал голландец по радио. 

Преследователи двух топ-команд на этот раз оказались совсем близко. Пятое время показал Пьер Гасли, проигравший Пересу всего одну десятую. Позиции, начиная с шестой, заняли гонщики Ferrari Карлос Сайнс и Шарль Леклер, между которыми расположился Даниэль Риккардо из McLaren.

Из участников финала только ставшему девятым Цуноде предстоит стартовать на более мягких шинах Soft, но за замену мотора японца, как и уступившего ему Ландо Норриса, отправят в самый конец решетки.

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Во втором сегменте попал в аварию Антонио Джовинацци, но после бокового удара о барьер в 12-м повороте гонщик Alfa Romeo смог доехать до боксов. 

 

Куда более серьезным вышел другой эпизод. Заезды на 26 минут остановили красными флагами после аварии Лэнса Стролла в стартовом сегменте. Aston Martin канадца чуть занесло в финальном повороте, левые колеса оказались на грязном асфальте, и машину закрутило – это напомнило аварию Валттери Боттаса в квалификации 2019 года, хоть и не с такими печальными для техники последствиями.

 

Датчики зафиксировали перегрузку в 12g, и Лэнса направили в медицинский центр. Врачи не нашли у него никаких повреждений и отпустили, разрешив стартовать в гонке.

Впрочем, Стролл все равно входил в число четверых пилотов, которым придется начинать гонку из хвоста решетки после штрафа за замену силовой установки.

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Россиянин Никита Мазепин стал в субботу 19-м по скорости, своему партнеру по Haas Мику Шумахеру он уступил 0,445 секунды.

Для окончательного утверждения итогов судьям предстоит разобрать еще три эпизода: Кими Райкконен под красными флагами свернул было на пит-лейн, но затем вновь вырулил на трассу, а оба пилота Williams при выезде из боксов пересекли внутреннюю белую линию.

Обновление: Кими отделался предупреждением, а в отношении Расселла с Латифи спортивные комиссары FIA вынесли оправдательное решение. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию субботней сессии на трассе имени братьев Родригес.

Результаты квалификации Гран При Мексики

Позиция Гонщик Время Отрыв км/ч
1 Finland Валттери Боттас 1'15.875   204.209
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон 1'16.020 0.145 203.820
3 Netherlands Макс Ферстаппен 1'16.225 0.350 203.271
4 Mexico Серхио Перес 1'16.342 0.467 202.960
5 France Пьер Гасли 1'16.456 0.581 202.657
6 Spain Карлос Сайнс 1'16.761 0.886 201.852
7 Australia Даниэль Риккардо 1'16.763 0.888 201.847
8 Monaco Шарль Леклер 1'16.837 0.962 201.652
9 Japan Юки Цунода* 1'17.158 1.283 200.813
10 United Kingdom Ландо Норрис* 1'36.830 20.955 160.016
11 Germany Себастьян Феттель 1'17.746 1.871 199.295
12 Finland Кими Райкконен 1'17.958 2.083 198.753
13 United Kingdom Джордж Расселл** 1'18.172 2.297 198.209
14 Italy Антонио Джовинацци 1'18.290 2.415 197.910
15 France Эстебан Окон* 1'18.405 2.530 197.620
16 Spain Фернандо Алонсо 1'18.452 2.577 197.501
17 Canada Николя Латифи 1'18.756 2.881 196.739
18 Germany Мик Шумахер 1'18.858 2.983 196.484
19 Russian Federation Никита Мазепин 1'19.303 3.428 195.382
20 Canada Лэнс Стролл* 1'20.873 4.998 191.589
Полные результаты

*пилот стартует из конца решетки (взаимное расположение – в порядке показанных результатов)

**пилот потеряет пять позиций за внеочередную замену коробки передач

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