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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Отчет о квалификации

Боттас завоевал поул в Имоле, Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

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Боттас завоевал поул в Имоле, Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Автор:
, Ответственный редактор

Финский пилот Mercedes переиграл в субботней сессии Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, который едва не оказался вне игры из-за поломки

Двухдневный формат Гран При Эмилии-Романьи поставил перед командами непростую задачу – на трассе, где этап чемпионата мира в последний раз проходил в 2006 году, у них была всего одна тренировка и несколько часов на анализ собранных в ней данных. 

Во всех сегментах гонщики Mercedes были близки друг к другу, первую попытку в финале чуть лучше провел Хэмилтон. но в решающей Валттери Боттас проехал на 0,097 секунды быстрее и завоевал четвертый поул в сезоне. Чемпионская команда уже в десятый раз в полном составе стартует с первого ряда. 

Макс Ферстаппен стал в Имоле третьим – причем в первую очередь благодаря механикам Red Bull. Во втором сегменте гонщик вернулся в боксы из-за упавшей мощности. Команда диагностировала электрические проблемы, вызвавшие перебои с зажиганием. Решить их могла замена свечи. Обычно такая операция занимает 15 минут, но машина голландца была исправна уже через шесть с небольшим. 

 

Макс выехал на единственную попытку на более шинах Medium – и уверенно вышел в финал. Такой же состав будет на старте гонки и у Хэмилтона с Боттасом. Итоговое отставание Ферстаппена составило 0,567 секунды.

Пьер Гасли показал четвертый результат – это повторение личного рекорда для француза. Другой пилот команды из Фаэнцы Даниил Квят впервые с прошлогоднего этапа в Мексике вышел в финал квалификации, где стал восьмым. 

Между партнерами по AlphaTauri места на решетке займут Даниэль Риккардо (Renault), Алекс Элбон (Red Bull) и Шарль Леклер (Ferrari). Во всей группе от Гасли до Квята отрывы измерялись сотыми долями секунды. 

Элбон стал в этот день одним из многих гонщиков, у кого судьи сняли время круга за нарушение пределов трассы. Алекс лишился результата первой попытки в финале, но во второй пробился на третий ряд.

Десятку замкнули представители McLaren, которые на этот раз смотрелись чуть хуже своего привычного уровня.

Серхио Перес стал первым из тех, кто сможет выбирать шины для старта – до первой десятки мексиканцу не хватило всего 0,01 секунды. Также дальше не прошли Эстебан Окон и Джордж Расселл, опередивший Себастьяна Феттеля – у четырехкратного чемпиона мира также сняли время быстрого круга. 

По этой же причине в первом сегменте остался Кими Райкконен, который недоумевал по радио, где же судьи нашли у него выезд за белую линию и поребрики. Кевин Магнуссен выехал в гравий на выходе из второй «Риваццы» и остался 17-м.

 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Эмилии-Романьи. 

Результаты квалификации Гран При Эмилии-Романьи

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 1'13.609  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1'13.706 0.097
3 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1'14.176 0.567
4 France Пьер Гасли Honda 1'14.502 0.893
5 Australia Даниэль Риккардо Renault 1'14.520 0.911
6 Thailand Александр Элбон Honda 1'14.572 0.963
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1'14.616 1.007
8 Russian Federation Даниил Квят Honda 1'14.696 1.087
9 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1'14.814 1.205
10 Spain Карлос Сайнс Renault 1'14.911 1.302
11 Mexico Серхио Перес Mercedes 1'15.061 1.452
12 France Эстебан Окон Renault 1'15.201 1.592
13 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1'15.323 1.714
14 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1'15.385 1.776
15 Canada Лэнс Стролл Mercedes 1'15.494 1.885
16 France Ромен Грожан Ferrari 1'15.918 2.309
17 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 1'15.939 2.330
18 Finland Кими Райкконен Ferrari 1'15.953 2.344
19 Canada Николя Латифи Mercedes 1'15.987 2.378
20 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1'16.208 2.599
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Автор Александр Кабановский

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