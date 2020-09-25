Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При России / Отчет о тренировке

Боттас завершил пятницу Гран При России лидером, обе Ferrari в топ-10

Поделились
Комментарии
Боттас завершил пятницу Гран При России лидером, обе Ferrari в топ-10
Автор:
, редактор

Боттас выиграл пятничную дуэль с Хэмилтоном, Ферстаппен не попал даже в топ-6

Валттери Боттас показал лучшее время по итогам пятничных тренировок в Сочи. Финн на четверть секунды опередил во второй тренировке своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Британец по ходу сессии шел с опережением времени Боттаса на полсекунды, однако не вписался в трассу и испортил круг, оставшись в протоколе вторым. Тройку лучших замкнул Даниэль Риккардо на Renault, который отстал от Боттаса более, чем на секунду.

Позади Риккардо расположились два пилота McLaren: Карлос Сайнс оказался на одну десятую быстрее Ландо Норриса. Макс Ферстаппен на Red Bull оказался только седьмым, пропустив вперед Серхио Переса на Racing Point.

Сразу позади Ферстаппена расположился Шарль Леклер на Ferrari. Его партнер Себастьян Феттель стал десятым, а между ними вклинился Эстебан Окон на Renault. При этом разрыв между Ферстаппеном и Феттелем составил всего 0,135 секунды.

Россиянин Даниил Квят показал 13-е время, проехав круг на четверть секунды медленнее Пьера Гасли. Между пилотами AlphaTauri расположился Алекс Элбон на Red Bull.

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 Finland Валттери Боттас 37 1'33.519     225.117
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон 33 1'33.786 0.267 0.267 224.477
3 Australia Даниэль Риккардо 27 1'34.577 1.058 0.791 222.599
4 Spain Карлос Сайнс 36 1'34.723 1.204 0.146 222.256
5 United Kingdom Ландо Норрис 33 1'34.847 1.328 0.124 221.965
6 Mexico Серхио Перес 35 1'34.890 1.371 0.043 221.865
7 Netherlands Макс Ферстаппен 30 1'35.048 1.529 0.158 221.496
8 Monaco Шарль Леклер 35 1'35.052 1.533 0.004 221.487
9 France Эстебан Окон 28 1'35.139 1.620 0.087 221.284
10 Germany Себастьян Феттель 35 1'35.183 1.664 0.044 221.182
11 France Пьер Гасли 35 1'35.210 1.691 0.027 221.119
12 Thailand Александр Элбон 31 1'35.242 1.723 0.032 221.045
13 Russian Federation Даниил Квят 37 1'35.461 1.942 0.219 220.538
14 Finland Кими Райкконен 33 1'35.516 1.997 0.055 220.411
15 Canada Николя Латифи 31 1'35.563 2.044 0.047 220.302
16 United Kingdom Джордж Расселл 30 1'35.575 2.056 0.012 220.275
17 Canada Лэнс Стролл 34 1'35.627 2.108 0.052 220.155
18 Denmark Кевин Магнуссен 32 1'35.729 2.210 0.102 219.920
19 Italy Антонио Джовинацци 36 1'36.053 2.534 0.324 219.178
20 France Ромен Грожан 32 1'36.858 3.339 0.805 217.357
Полные результаты
Официально: Доменикали станет главой Формулы 1

Предыдущая новость

Официально: Доменикали станет главой Формулы 1

Следующая новость

Ферстаппен назвал главную угрозу для Red Bull в Сочи

Ферстаппен назвал главную угрозу для Red Bull в Сочи
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Сессия Вторая тренировка
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

4
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

5
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.