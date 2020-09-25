Боттас завершил пятницу Гран При России лидером, обе Ferrari в топ-10

Валттери Боттас показал лучшее время по итогам пятничных тренировок в Сочи. Финн на четверть секунды опередил во второй тренировке своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Британец по ходу сессии шел с опережением времени Боттаса на полсекунды, однако не вписался в трассу и испортил круг, оставшись в протоколе вторым. Тройку лучших замкнул Даниэль Риккардо на Renault, который отстал от Боттаса более, чем на секунду.

Позади Риккардо расположились два пилота McLaren: Карлос Сайнс оказался на одну десятую быстрее Ландо Норриса. Макс Ферстаппен на Red Bull оказался только седьмым, пропустив вперед Серхио Переса на Racing Point.

Сразу позади Ферстаппена расположился Шарль Леклер на Ferrari. Его партнер Себастьян Феттель стал десятым, а между ними вклинился Эстебан Окон на Renault. При этом разрыв между Ферстаппеном и Феттелем составил всего 0,135 секунды.

Россиянин Даниил Квят показал 13-е время, проехав круг на четверть секунды медленнее Пьера Гасли. Между пилотами AlphaTauri расположился Алекс Элбон на Red Bull.