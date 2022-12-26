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Формула 1 Новость

Боттас завершил год победой в Австралии. На двух колесах

В рождественский уик-энд пилот Alfa Romeo вышел на старт велосипедных соревнований

Александр Кабановский
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, Ответственный редактор
Боттас завершил год победой в Австралии. На двух колесах
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В прошедшие выходные, когда весь католический мир – включая и Формулу 1 – праздновал Рождество, Валттери Боттас вместо торжественного ужина вышел на старт велогонки.

Вместе со своей подружкой, профессиональной велосипедисткой Тиффани Кромвель, они отправились к ней на родину в Австралию, где сейчас разгар лета, и выступили в местных соревнованиях. 

Как написала Тиффани в социальных сетях, каждый их них стал сильнейшим в своем зачете на короткой и техничной трассе, проложенной вдоль берега залива. Публикацию она сопроводила кадром гонки, где Боттас возглавляет пелотон. 

 

Валттери завершил прошедший чемпионат Ф1 на десятой строчке – он продолжит выступать за Alfa Romeo в 2023 году. В январе финна ждет дебют в Гонке чемпионов. 

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