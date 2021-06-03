Боттас застрял в Финляндии и опоздал в Баку

Четверг в преддверии Гран При пилоты Ф1 традиционно посвящают общению с репортерами, прогулке по трассе с инженерами и последним приготовлениям к предстоящему этапу.

Однако для Валттери Боттаса привычный график оказался нарушен – в четверг он все еще был в Финляндии, куда приехал после неудачи в Монако. Как оказалось, сломался частный самолет, который должен был доставить гонщика в Баку. Его попытались отремонтировать, но спустя пять с половиной часов стало ясно, что оперативно устранить поломку не получится

В итоге для гонщика пришлось искать другой борт – и пресс-конференцию FIA он провел в удаленном режиме.

«Мне уже давно пора быть в Баку, а я еще в Финляндии», – сказал Боттас.

Он добавил, что новый самолет уже нашли, а задержка не мешает ему готовиться к Гран При: «Я буду на месте уже вечером. А наша команда отлично готова к уик-энду».

Злые языки уже провели параллели между отказом самолета Валттери и недавней поломкой узла крепления колеса не его машине, стоившей Боттасу хорошего результата в Монте-Карло. Тогда команда два дня не могла открутить колесную гайку.