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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Боттас застрял в Финляндии и опоздал в Баку

Гонщик Mercedes не смог вовремя приехать в Азербайджан из-за новых технических проблем – теперь с самолетом

Боттас застрял в Финляндии и опоздал в Баку

Четверг в преддверии Гран При пилоты Ф1 традиционно посвящают общению с репортерами, прогулке по трассе с инженерами и последним приготовлениям к предстоящему этапу. 

Однако для Валттери Боттаса привычный график оказался нарушен – в четверг он все еще был в Финляндии, куда приехал после неудачи в Монако. Как оказалось, сломался частный самолет, который должен был доставить гонщика в Баку. Его попытались отремонтировать, но спустя пять с половиной часов стало ясно, что оперативно устранить поломку не получится 

В итоге для гонщика пришлось искать другой борт – и пресс-конференцию FIA он провел в удаленном режиме. 

«Мне уже давно пора быть в Баку, а я еще в Финляндии», – сказал Боттас. 

Он добавил, что новый самолет уже нашли, а задержка не мешает ему готовиться к Гран При: «Я буду на месте уже вечером. А наша команда отлично готова к уик-энду».

Злые языки уже провели параллели между отказом самолета Валттери и недавней поломкой узла крепления колеса не его машине, стоившей Боттасу хорошего результата в Монте-Карло. Тогда команда два дня не могла открутить колесную гайку.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes

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