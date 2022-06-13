Боттас заподозрил, что новинки лишили его машину скорости

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После прошлого сезона, который команда Alfa Romeo провела в хвосте пелотона, смена регламента позволила ей значительно усилить позиции. Валттери Боттас в семи первых Гран При трижды финишировал в первой шестерке, в том числе пятым в Имлоле.

Однако уик-энд в Азербайджане стал для финна и его команды словно приветом из 2021 года – если в пятницу все шло еще отностительно неплохо, то в квалификации и гонке Валттери не удалось претендовать на что-то серьезное. Он впервые со старта чемпионата уступил в субботу своему напарнику, Гуаньюю Чжоу, а в воскресенье финишировал 11-м.

Сам победитель десяти Гран При не смог ответить, почему так вышло – но предположил, что дело в обновлениях, которые команда решила поставить на его С42 только в субботу.

«Хотел бы я знать, что произошло, – вздохнул Валттери на воскресной медиа-сессии. – Но есть чувство, что почти точно где-то [в машине] есть фундаментальная проблема. Мы так здорово отстаем, даже Williams были быстрее нас под конец гонки. Это точно не та позиция, где должна быть наша машина.

В субботу мы поставили вместо старых элементов новые. И именно с этого начались сложности. Надо внимательно все изучить – и я практически уверен, что-то обнаружится.

Такое ощущение, что после пятницы у нас просто пропало сцепление задних колес. Это странно, так как те детали, что мы поставили, должны были как раз улучшить его. Так что надо непременно понять, что пошло не так.

В гонке у меня не получалось показывать времена на уровне Чжоу, он ехал почти на секунду быстрее. Это очень странно».

Главный гоночный инженер Alfa Romeo Чави Пухолар заверил, что конфигурация шасси у обоих пилотов была одинаковой.

«С субботы у нас появились вопросы к машине Валттери, – сказал он. – А после гонки мы уверены – там что-то не так. И нам обязательно надо понять, что именно.

Обе машины были в сходной конфигурации, я бы даже сказал, с одинаковыми настройками. Все совпадало. Но что-то [у Боттаса] работало не так, как мы рассчитывали».

На вопрос о том, как команда будет действовать, учитывая минимум времени до старта Гран При Канады, Пухолар ответил: «Пожалуй, мы постараемся заменить так много деталей, как только сможем. Но время и правда очень ограничено».

Гуаньюй Чжоу не финишировал в Баку из-за отказа гидравлической системы, в результате Alfa Romeo второй раз в сезоне не заработала ни одного очка.