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Формула 1 / Новость

Боттас закончил Ралли Арктика девятым

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Боттас закончил Ралли Арктика девятым
Автор:
19 янв. 2020 г., 10:45

Финский пилот Mercedes во второй раз проехал гонку Arctic Lapland Rally, но достичь хорошего результата не смог.

Валттери Боттас, который в 2019-м финишировал в первой пятерке, вернулся в Лапландию и пилотировал раллийный Citroen DS3 WRC 2016 года от PH Sport в экипаже со штурманом Тимо Раутиайненом. Финн хорошо начал ралли и стал вторым на одном из спецучастков, но на последнем  допе первого дня налетел на дерево, потерял время и опустился на 22-е место в общем зачете.

Во второй и последний день гонки Боттас прибавил и на предпоследнем допе даже вышел на восьмое место, но по ходу финального скоростного участка потерял одну позицию и закончил ралли девятым, показав время 1 час 47 минут и 9 секунд. 

Победил в ралли выступающий на Yaris 19-летний Калле Рованпера, гонщик заводской Toyota в WRC. Он проехал дистанцию на девять минут быстрее Боттаса.

«После суматошного первого дня и 22-го места нам с Тимо удалось вернуться в топ-10, хотя для меня условия были совершенно новыми и сложными. Я многому научился, было весело», – подвел итоги гонки Боттас в твиттере.

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Валттери Боттас и Тимо Раутиайнен, Citroen DS3 WRC

Валттери Боттас и Тимо Раутиайнен, Citroen DS3 WRC
1/3

Валттери Боттас и Тимо Раутиайнен, Citroen DS3 WRC

Валттери Боттас и Тимо Раутиайнен, Citroen DS3 WRC
2/3

Валттери Боттас и Тимо Раутиайнен, Citroen DS3 WRC

Валттери Боттас и Тимо Раутиайнен, Citroen DS3 WRC
3/3

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Автор Денис Буденков

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