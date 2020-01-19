Боттас закончил Ралли Арктика девятым

Валттери Боттас, который в 2019-м финишировал в первой пятерке, вернулся в Лапландию и пилотировал раллийный Citroen DS3 WRC 2016 года от PH Sport в экипаже со штурманом Тимо Раутиайненом. Финн хорошо начал ралли и стал вторым на одном из спецучастков, но на последнем допе первого дня налетел на дерево, потерял время и опустился на 22-е место в общем зачете.

Во второй и последний день гонки Боттас прибавил и на предпоследнем допе даже вышел на восьмое место, но по ходу финального скоростного участка потерял одну позицию и закончил ралли девятым, показав время 1 час 47 минут и 9 секунд.

Победил в ралли выступающий на Yaris 19-летний Калле Рованпера, гонщик заводской Toyota в WRC. Он проехал дистанцию на девять минут быстрее Боттаса.

«После суматошного первого дня и 22-го места нам с Тимо удалось вернуться в топ-10, хотя для меня условия были совершенно новыми и сложными. Я многому научился, было весело», – подвел итоги гонки Боттас в твиттере.