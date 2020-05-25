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Формула 1 / Новость

Боттас задумал перейти в Red Bull. Хорнер уже на связи

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Боттас задумал перейти в Red Bull. Хорнер уже на связи
Автор:
, редактор
25 мая 2020 г., 07:47

Агент финского пилота попробует устроить Валттери в команду к Максу Ферстаппену на сезон-2021

Менеджер Боттаса Дидье Котон пригласил Хорнера на обед. По данным F1-Insider, они будут обсуждать возможность перехода Валттери в Red Bull.

Сейчас место в Red Bull на 2021 год гарантировано только Максу Ферстаппену. Роль его напарника с августа прошлого года выполняет Алекс Элбон, который пока не дотягивает до голландца по скорости и результатам.

Менеджмент Валттери Боттаса активно ищет финну новую команду на случай ухода из Mercedes. Ранее сообщалось, что представитель гонщика уже встречался с главой Renault Сирилем Абитбулем. Теперь стало ясно, что поиски этим не ограничились.

Представители Боттаса ищут запасные варианты сразу по двум причинам. Во-первых, в стане финна не уверены, что Mercedes не покинет Формулу 1 в ближайшее время. Во-вторых, они опасаются, что команда не захочет подписывать с Валттери новый контракт.

Босс Mercedes Тото Вольф хочет видеть на месте Боттаса Джорджа Расселла из Williams. А руководство концерна Daimler предпочитает вариант с Себастьяном Феттелем.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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