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Боттас: Я выплеснул спрятанную во мне скорость

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Боттас: Я выплеснул спрятанную во мне скорость
Автор:
, редактор
4 июл. 2020 г., 17:32

Финский пилот ждет в гонке более плотной и напряженной борьбы, чем в квалификации

На Гран При Австрии Валттери Боттас взял 12-й поул в карьере. В третьем сегменте Боттас на 0,012 секунды опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона. По мнению финна, в этой квалификации он смог высвободить спрятанную внутри него скорость – в том числе благодаря длительному ожиданию первой гонки сезона. 

«Мне сильно не хватало такого всплеска адреналина и тех чувств, что получаешь, доводя машину до предела, – цитирует Боттаса пресс-служба Ф1. – Я наконец смог выплеснуть  скорость, спрятанную во мне и в машине.

Есть несколько поворотов, которые на тренировках мне лишь временами удавалось проходить правильно. Чаще я был в них медленнее, чем позволяла машина. Но по ходу квалификации я смог действовать увереннее и проехать несколько хороших кругов».

В то же время Боттас думает, что не достиг в квалификации своего предела: «Думаю, можно было еще немного прибавить. На втором круге я прибавлял, пока в четвертом повороте не зацепил гравий и не вылетел с трассы. Я сам ошибся. Не смог сделать все идеально, но все-таки мы очень плотно боролись с Льюисом».

В гонке финский пилот ждет большего сопротивления конкурентов: «Конечно, гонка и длинные отрезки – это совсем другое дело. Мы много раз видели, что машина Red Bull лучше проявляет себя в гонках, плюс там так много факторов могут сыграть свою роль.

Мы никогда не останавливаемся на мысли, что все будет легко. Мы готовы к угрозе со стороны других команд и собираемся бороться не только между собой».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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