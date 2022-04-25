Боттас: Я старался не думать, что атакую Mercedes. Но не мог

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В 2021 году команда Mercedes, бывшая в тот момент сильнейшей в Формуле 1, уволила Валттери Боттаса и заменила его на Джорджа Расселла. Боттас нашел себе место в тогдашнем аутсайдере, команде Alfa Romeo.

В 2022 году расстановка сил изменилась. И хотя Mercedes по-прежнему в целом быстрее Alfa Romeo, Боттасу удается регулярно вступать в сражения с гонщиками своей бывшей команды. В Имоле он финишировал сильно впереди бывшего напарника Льюиса Хэмилтона и на последних кругах атаковал Джорджа Расселла в борьбе за четвертую позицию.

И после гонки признался, что для него это было очень важно.

«Я старался об этом не думать, но Джордж на своем Mercedes мотивировал меня всю гонку, я атаковал на каждом круге и под конец гонки смог его догнать, – сказал Боттас. – К сожалению, обогнать у меня не получилось. К тому же я потерял 10 секунд на пит-стопе, а без этого гонка могла бы сложиться еще лучше.

В целом у меня была хорошая гонка, не считая небольшого контакта с Даниэлем Риккардо на первом круге. Поначалу я переживал, так как это был сильный удар, но похоже на счастье он пришелся под самым удачным углом.

Тут уж неожиданно появился Сайнс, и уже Риккардо его выбил. Мне было некогда на это даже среагировать.

С удивлением я обнаружил, что моя машина по факту не пострадала и я не потерял позиций. К тому же привезенные нами в Имолу обновления сработали, и теперь мой болид стал еще быстрее».