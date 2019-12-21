Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
61 день
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Боттас выступит на ралли в Лапландии за рулем Citroën

Поделились
Комментарии
Боттас выступит на ралли в Лапландии за рулем Citroën
Автор:
Соавтор: Джакомо Раули
21 дек. 2019 г., 13:59

Гонка Arctic Lapland Rally пройдет 16-18 января. Пилот Mercedes в Формуле 1 примет в ней участие в компании Тимо Раутиайнена.

Недавно Валттери Боттас выиграл раллийную гонку на юге Франции – он стал сильнейшим на Citroën DS3 WRC подготовки команды PH Sport.

Поскольку до конца межсезонья еще долго, финн планирует продолжать такую практику – и в середине января проедет Arctic Lapland Rally. Он будет использовать тот же самый автомобиль, а ассистировать ему вновь станет опытный Тимо Раутиайнен, завоевавший два титула чемпиона мира с Маркусом Гренхольмом. 

В Лапландии Боттасу едва ли стоит рассчитывать на легкую победу – арктическая гонка традиционно собирает очень сильный состав, а условия на этот раз будут для пилота Mercedes куда более экстремальными, чем на асфальте знакомой трассы «Поль Рикар». 

Список участников открывает Калле Рованпера, который недавно стал заводским пилотом Toyota в WRC.

Впрочем, у Валттери также есть опыт зимних гонок: год назад он уже стартовал на Arctic Lapland Rally за рулем Ford команды M-Sport. Финн стал лучшим на одном из скоростных участков и занял в итоговом протоколе пятое место. 

Слайдер
Список

Валттери Боттас за рулем Citroën DS3 WRC

Валттери Боттас за рулем Citroën DS3 WRC
1/5

Фотограф: Морган Матурен

Валттери Боттас за рулем Citroën DS3 WRC

Валттери Боттас за рулем Citroën DS3 WRC
2/5

Фотограф: Морган Матурен

Валттери Боттас за рулем Citroën DS3 WRC

Валттери Боттас за рулем Citroën DS3 WRC
3/5

Фотограф: Морган Матурен

Citroën DS3 WRC Валттери Боттаса

Citroën DS3 WRC Валттери Боттаса
4/5

Фотограф: Морган Матурен

Валттери Боттас за рулем Citroën DS3 WRC

Валттери Боттас за рулем Citroën DS3 WRC
5/5

Фотограф: Морган Матурен

Следующая новость
Технический анализ-2019: что помешало Williams ехать быстрее

Предыдущая новость

Технический анализ-2019: что помешало Williams ехать быстрее
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , Other rally , WRC
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Команды PH Sport
Автор Франческо Корги

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Технический анализ-2019: что помешало Williams ехать быстрее

2
Формула 1

«Спасибо, я все понял». История о тестах Сенны в IndyCar

3
Формула 1

Ньюи разыграл на аукционе визит на базу Red Bull. Выиграл Зак Браун

4
Формула 1

Вольф увидел в соперничестве пилотов Mercedes угрозу команде

5
Формула 1

«Если у меня был дерьмовый день, я вспоминал прошлый год». Квят о возвращении в Ф1 и будущем

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Боттас выступит на ралли в Лапландии за рулем Citroën
F1

Боттас выступит на ралли в Лапландии за рулем Citroën

Технический анализ-2019: что помешало Williams ехать быстрее
F1

Технический анализ-2019: что помешало Williams ехать быстрее

Вольф увидел в соперничестве пилотов Mercedes угрозу команде
F1

Вольф увидел в соперничестве пилотов Mercedes угрозу команде

Ньюи разыграл на аукционе визит на базу Red Bull. Выиграл Зак Браун
F1

Ньюи разыграл на аукционе визит на базу Red Bull. Выиграл Зак Браун

Уильямс о сезоне Расселла: Он понимал, во что ввязывается
F1

Уильямс о сезоне Расселла: Он понимал, во что ввязывается

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.