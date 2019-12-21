Боттас выступит на ралли в Лапландии за рулем Citroën
Гонка Arctic Lapland Rally пройдет 16-18 января. Пилот Mercedes в Формуле 1 примет в ней участие в компании Тимо Раутиайнена.
Недавно Валттери Боттас выиграл раллийную гонку на юге Франции – он стал сильнейшим на Citroën DS3 WRC подготовки команды PH Sport.
Поскольку до конца межсезонья еще долго, финн планирует продолжать такую практику – и в середине января проедет Arctic Lapland Rally. Он будет использовать тот же самый автомобиль, а ассистировать ему вновь станет опытный Тимо Раутиайнен, завоевавший два титула чемпиона мира с Маркусом Гренхольмом.
В Лапландии Боттасу едва ли стоит рассчитывать на легкую победу – арктическая гонка традиционно собирает очень сильный состав, а условия на этот раз будут для пилота Mercedes куда более экстремальными, чем на асфальте знакомой трассы «Поль Рикар».
Список участников открывает Калле Рованпера, который недавно стал заводским пилотом Toyota в WRC.
Впрочем, у Валттери также есть опыт зимних гонок: год назад он уже стартовал на Arctic Lapland Rally за рулем Ford команды M-Sport. Финн стал лучшим на одном из скоростных участков и занял в итоговом протоколе пятое место.
Валттери Боттас за рулем Citroën DS3 WRC
Фотограф: Морган Матурен
Валттери Боттас за рулем Citroën DS3 WRC
Фотограф: Морган Матурен
Валттери Боттас за рулем Citroën DS3 WRC
Фотограф: Морган Матурен
Citroën DS3 WRC Валттери Боттаса
Фотограф: Морган Матурен
Валттери Боттас за рулем Citroën DS3 WRC
Фотограф: Морган Матурен
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Other rally , WRC
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|PH Sport
|Автор
|Франческо Корги
Боттас выступит на ралли в Лапландии за рулем Citroën
Формула 1 Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты