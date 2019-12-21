Боттас выступит на ралли в Лапландии за рулем Citroën

Недавно Валттери Боттас выиграл раллийную гонку на юге Франции – он стал сильнейшим на Citroën DS3 WRC подготовки команды PH Sport.

Поскольку до конца межсезонья еще долго, финн планирует продолжать такую практику – и в середине января проедет Arctic Lapland Rally. Он будет использовать тот же самый автомобиль, а ассистировать ему вновь станет опытный Тимо Раутиайнен, завоевавший два титула чемпиона мира с Маркусом Гренхольмом.

В Лапландии Боттасу едва ли стоит рассчитывать на легкую победу – арктическая гонка традиционно собирает очень сильный состав, а условия на этот раз будут для пилота Mercedes куда более экстремальными, чем на асфальте знакомой трассы «Поль Рикар».

Список участников открывает Калле Рованпера, который недавно стал заводским пилотом Toyota в WRC.

Впрочем, у Валттери также есть опыт зимних гонок: год назад он уже стартовал на Arctic Lapland Rally за рулем Ford команды M-Sport. Финн стал лучшим на одном из скоростных участков и занял в итоговом протоколе пятое место.