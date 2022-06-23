Боттас: Выступая с Льюисом, я перестал получать удовольствие от Ф1

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В самом конце 2016 года команде Mercedes пришлось срочно искать себе нового пилота, когда свежеиспеченный чемпион мира Нико Росберг объявил о завершении карьеры. Выбор боссов пал на Валттери Боттаса, который до того неплохо показывал себя за рулем Williams.

В итоге Боттас выступал за штутгартский концерн пять сезонов, выиграл десять Гран При и дважды стал вице-чемпионом мира, но так и не смог составить серьезной конкуренции своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.

С 2022 года Боттас перешел в Alfa Romeo, где стал лидером команды, но теперь сражается с соперниками в середине пелотона. По словам финна, выступления для Mercedes оказались для него непростым испытанием.

«В конце 2018-го я был невероятно близок к уходу из Ф1, почти в шаге от этого, – рассказал Валттери в подкасте Motor Sport Magazine. – Все потому, что мне не удавалось понять и принять тот факт, что за два года я так и не смог обогнать Льюиса.

Я оказывал сам на себя невероятный прессинг, и к концу 2018-го, когда в команде мне постепенно отдали вспомогательную роль, просто не мог согласиться с этим, из-за чего мне было очень плохо. Мне это совсем не нравилось.

Последние четыре-пять гонок сезона-2018 вышли болезненными. Формула 1 должна радовать вас, но в этот раз все было не так. Потому здорово было, когда тот чемпионат наконец-то закончился, и я получил время отдохнуть и все обдумать».

Он добавил: «Человеческая психология – странная штука. Порой она заводит вас в темные углы. Тебе перестает радовать то, что ты прежде любил. И я больше не получал удовольствия от Ф1 и возможности гоняться там. Я испытывал к спорту едва ли не злость.

Это было очень странно, потому мне очень нужен был перерыв. Я все обдумал и пришел к выводу, что в действительности наш спорт очень крутой, а у меня остаются в нем хорошие возможности. И было бы глупо не использовать их.

Я решил отправиться в Южную Америку и попробовать просто не думать об Ф1, чтобы вернуть удовольствие от спорта и мотивацию.

Все сработало, это получилось словно по щелчку. Где-то в середине января я решил: "Давайте-ка продолжать. Мне это все еще по силам". Я смог собраться и начать вновь радоваться гонкам.

Результаты сразу же улучшились. 2019 года стал для меня, пожалуй, самым лучшим, если говорить о сравнении с Льюисом.

Я одержал несколько побед, в первой половине сезоне лидировал в общем зачете. Тот сезон вышел весьма сильным, хотя мне и не удалось добиться той же скорости и стабильности, что у Льюиса».

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42 Фото: Алесио Моргезе

Оценивая ситуацию в Mercedes, Валттери согласился, что позиции Хэмилтона в команде во времена его выступления были слишком сильны, чтобы пошатнуть их.

«Льюис был частью команды долгое время, – объяснил Боттас. – Он доминировал там и как гонщик, и как личность. Потому освоиться там было непросто. На самом деле, я ни разу не получил возможность побороться с Льюисом в такой степени, как сам хотел. Это из-за того, что команда была очень сплоченной …и у них был Льюис. И все смотрели только на него.

Приходя туда, я думал, что готов к этому. Но моей главной мыслью было: "Я пришел и теперь собираюсь стать чемпионом". И я нацеливался только на это.

Думаю, для меня стало серьезным ударом, что сделать этого не вышло. Я решил, что на второй сезон буду стараться еще больше. И снова не вышло. Было очень непросто принять все это. Но Льюис был тогда на пике форму, обогнать его было невероятно сложно.

Сейчас, оглядываясь на все это, я понимаю, что то была отличная школа для меня. В каком-то смысле я смог больше узнать о себе самом, научился не оказывать на себя избыточный прессинг. И я очень рад, что прошел через все это».

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