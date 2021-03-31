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Боттас выкупил долю в команде. Хоккейной

Автор:
, Ответственный редактор

Финский гонщик Формулы 1 стал совладельцем клуба «Пеликаны из Лахти», выступающего в высшей национальной лиге

Боттас выкупил долю в команде. Хоккейной

Валттери Боттас выкупил 10% акций команды из своего родного города, став ее третьим совладельцем по величине пакета.  

«Я всегда был поклонником хоккея, а желание помочь местному клубу позволило нам продвинуться в переговорах, – цитирует финна пресс-служба. – Недавно они провели новое размещение акций, что заставило меня задуматься о покупке доли. 

"Пеликаны" зимой позвали меня в гости, и перспектива сотрудничества показалась мне весьма интересной. Для меня именно эта команда всегда была самой любимой в хоккее, и я рад поддержать ее».

Сейчас клуб находится в сложном финансовом положении, потому кроме покупки акций Валттери помог землякам прямыми инвестициями. С будущего года на домашней арене "Пеликанов" будет организована специальная вип-ложа №77 в чеcть гонщика Mercedes.

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Дополнительная информация: Йессе Пюкке

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Валттери Боттас
Автор Александр Кабановский

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