Боттас выкупил долю в команде. Хоккейной

Валттери Боттас выкупил 10% акций команды из своего родного города, став ее третьим совладельцем по величине пакета.

«Я всегда был поклонником хоккея, а желание помочь местному клубу позволило нам продвинуться в переговорах, – цитирует финна пресс-служба. – Недавно они провели новое размещение акций, что заставило меня задуматься о покупке доли.

"Пеликаны" зимой позвали меня в гости, и перспектива сотрудничества показалась мне весьма интересной. Для меня именно эта команда всегда была самой любимой в хоккее, и я рад поддержать ее».

Сейчас клуб находится в сложном финансовом положении, потому кроме покупки акций Валттери помог землякам прямыми инвестициями. С будущего года на домашней арене "Пеликанов" будет организована специальная вип-ложа №77 в чеcть гонщика Mercedes.

Дополнительная информация: Йессе Пюкке