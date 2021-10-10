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Формула 1 / Гран При Турции Отчет о гонке

Боттас выиграл в Турции, Ферстаппен вернулся в лидеры сезона

Автор:
, Ответственный редактор

Гонка в сырых условиях завершилась первой в сезоне победой Валттери Боттаса. На подиум также поднялись гонщики Red Bull Макс Ферстаппен и Серхио Перес

Боттас выиграл в Турции, Ферстаппен вернулся в лидеры сезона

Обычно дождь превращает гонки Формулы 1 в захватывающий триллер – достаточно вспомнить недавний Гран При России в Сочи. Но в Стамбуле, хотя гонщики и использовали промежуточную резину, развитие событий оказалось довольно неспешным.

Первая тройка – Боттас, Ферстаппен и Шарль Леклер из Ferrari – сохранила свои позиции в первом повороте, после чего положение в группе лидеров оставалось неизменным до середины дистанции. 

Тем временем позади прорывался оштрафованный за смену мотора Льюис Хэмилтон. Из всех соперников лишь Юки Цунода оказал семикратному чемпиону серьезное сопротивление, и к 25-му кругу Льюис уперся в занимающего четвертое место Переса. 

В этот момент начались пит-стопы, но Хэмилтон сказал команде по радио, что продолжит гонку на старом комплекте. Такой же выбор сделал и Шарль Леклер, сумевший за счет этого стать лидером. Но пилот Ferrari несколько раз ошибался и в итоге поехал в боксы. 

Однако свежий комплект промежуточной резины требовал какое-то время на прогрев, и после возвращения на трассу Шарль пропустил на третье место Переса. Хэмилтон в итоге тоже провел пит-стоп и остался пятым.

Этого британцу не хватило, чтобы удержаться на первой строчке общего зачета – Ферстаппен теперь выигрывает у него шесть очков. Для Боттаса победа стала первой с прошлогоднего Сочи. Вдобавок, финн получил бонусный балл за лучшее время круга. 

Пьер Гасли в первом же повороте гонки задел машину Фернандо Алонсо. Испанца после этого закрутило, и он откатился далеко назад, а гонщик AlphaTauri получил пять секунд штрафа. Дистанцию он закончил шестым, причем проиграл Хэмилтону лишь две секунды. 

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Стамбуле.

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Результаты Гран При Турции

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes -  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 14.584 14.584
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 33.471 33.471
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 37.814 37.814
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 41.812 41.812
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 44.292 44.292
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 47.213 47.213
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 51.526 51.526
9 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'22.018 1'22.018
10 France Эстебан Окон Alpine Renault 1 lap  
11 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
12 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1 lap  
13 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1 lap  
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1 lap  
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1 lap  
16 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1 lap  
17 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1 lap  
18 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1 lap  
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 2 laps  
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 2 laps  
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