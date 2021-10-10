Боттас выиграл в Турции, Ферстаппен вернулся в лидеры сезона

Обычно дождь превращает гонки Формулы 1 в захватывающий триллер – достаточно вспомнить недавний Гран При России в Сочи. Но в Стамбуле, хотя гонщики и использовали промежуточную резину, развитие событий оказалось довольно неспешным.

Первая тройка – Боттас, Ферстаппен и Шарль Леклер из Ferrari – сохранила свои позиции в первом повороте, после чего положение в группе лидеров оставалось неизменным до середины дистанции.

Тем временем позади прорывался оштрафованный за смену мотора Льюис Хэмилтон. Из всех соперников лишь Юки Цунода оказал семикратному чемпиону серьезное сопротивление, и к 25-му кругу Льюис уперся в занимающего четвертое место Переса.

В этот момент начались пит-стопы, но Хэмилтон сказал команде по радио, что продолжит гонку на старом комплекте. Такой же выбор сделал и Шарль Леклер, сумевший за счет этого стать лидером. Но пилот Ferrari несколько раз ошибался и в итоге поехал в боксы.

Однако свежий комплект промежуточной резины требовал какое-то время на прогрев, и после возвращения на трассу Шарль пропустил на третье место Переса. Хэмилтон в итоге тоже провел пит-стоп и остался пятым.

Этого британцу не хватило, чтобы удержаться на первой строчке общего зачета – Ферстаппен теперь выигрывает у него шесть очков. Для Боттаса победа стала первой с прошлогоднего Сочи. Вдобавок, финн получил бонусный балл за лучшее время круга.

Пьер Гасли в первом же повороте гонки задел машину Фернандо Алонсо. Испанца после этого закрутило, и он откатился далеко назад, а гонщик AlphaTauri получил пять секунд штрафа. Дистанцию он закончил шестым, причем проиграл Хэмилтону лишь две секунды.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Стамбуле.

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