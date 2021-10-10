Боттас выиграл в Турции, Ферстаппен вернулся в лидеры сезона
Гонка в сырых условиях завершилась первой в сезоне победой Валттери Боттаса. На подиум также поднялись гонщики Red Bull Макс Ферстаппен и Серхио Перес
Обычно дождь превращает гонки Формулы 1 в захватывающий триллер – достаточно вспомнить недавний Гран При России в Сочи. Но в Стамбуле, хотя гонщики и использовали промежуточную резину, развитие событий оказалось довольно неспешным.
Первая тройка – Боттас, Ферстаппен и Шарль Леклер из Ferrari – сохранила свои позиции в первом повороте, после чего положение в группе лидеров оставалось неизменным до середины дистанции.
Тем временем позади прорывался оштрафованный за смену мотора Льюис Хэмилтон. Из всех соперников лишь Юки Цунода оказал семикратному чемпиону серьезное сопротивление, и к 25-му кругу Льюис уперся в занимающего четвертое место Переса.
В этот момент начались пит-стопы, но Хэмилтон сказал команде по радио, что продолжит гонку на старом комплекте. Такой же выбор сделал и Шарль Леклер, сумевший за счет этого стать лидером. Но пилот Ferrari несколько раз ошибался и в итоге поехал в боксы.
Однако свежий комплект промежуточной резины требовал какое-то время на прогрев, и после возвращения на трассу Шарль пропустил на третье место Переса. Хэмилтон в итоге тоже провел пит-стоп и остался пятым.
Этого британцу не хватило, чтобы удержаться на первой строчке общего зачета – Ферстаппен теперь выигрывает у него шесть очков. Для Боттаса победа стала первой с прошлогоднего Сочи. Вдобавок, финн получил бонусный балл за лучшее время круга.
Пьер Гасли в первом же повороте гонки задел машину Фернандо Алонсо. Испанца после этого закрутило, и он откатился далеко назад, а гонщик AlphaTauri получил пять секунд штрафа. Дистанцию он закончил шестым, причем проиграл Хэмилтону лишь две секунды.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Стамбуле.
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Результаты Гран При Турции
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|-
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|14.584
|14.584
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|33.471
|33.471
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|37.814
|37.814
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|41.812
|41.812
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|44.292
|44.292
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|47.213
|47.213
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|51.526
|51.526
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'22.018
|1'22.018
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1 lap
|11
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|12
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1 lap
|13
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1 lap
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1 lap
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|16
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1 lap
|17
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1 lap
|18
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1 lap
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|2 laps
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|2 laps
|Полные результаты
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