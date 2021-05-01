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Формула 1 / Гран При Португалии Отчет о квалификации

Боттас выиграл у Хэмилтона 0,007 секунды в споре за поул в Портимане

Финн стал третьим победителем квалификации в трех Гран При нынешнего сезона, Макс Ферстаппен не смог составить конкуренцию Mercedes

Боттас выиграл у Хэмилтона 0,007 секунды в споре за поул в Портимане

По итогам третьей тренировки казалось, что Mercedes и Red Bull практически равнs по скорости, однако уже во втором сегменте квалификации Льюис Хэмилтон показал истинную силу чемпионов мира, проехав на более жестких шинах Meduim за 1:17.968.

В финале сэр семикратный и его напарник Валттери Боттас начали с результатов на уровне 1:18,3, причем финн на 0,007 опередил напарника. Максу же время первого круга (1:18.208) аннулировали за нарушение границ трассы. 

На решающую попытку Mercedes выпустила своих пилотах на шинах Medium, потому ни один из них не смог улучшить свое время – и поул достался Боттасу. 

Ферстаппен же по итогам второй попытки стал третьим, но проиграл принципиальным соперникам четыре десятых. Квартет лидеров, несмотря на вылет в гравий по ходу сессии, с минимальным отставанием от Макса замкнул другой гонщик Red Bull Серхио Перес.

 

Третий ряд в воскресенье довольно неожиданно займут Карлос Сайнс и Эстебан Окон, причем новобранец Ferrari смог опередить соперника из Alpine всего на 0,003 секунды.

Ландо Норрису удалось показать за рулем McLaren только седьмое время (его напарник Даниэль Риккардо и вовсе остался после не самого удачного круга первом сегменте), а Шарль Леклер на этот раз проехал хуже Сайнса и остался восьмым.

В десятку также вошли Пьер Гасли и – впервые с прошлого лета – Себастьян Феттель.

Джордж Расселл едва не стал автором сенсации, остановившись в шаге от финального сегмента. Он опередил Фернандо Алонсо, который не смог показать скорость на уровне Окона, дуэт Alfa Romeo и Юки Цуноду. 

Никита Мазепин вновь оказался по итогам субботней сессии самым медленным. Однако отставание россиянина от партнера по Haas Мика Шумахера стало минимальным в нынешнем сезоне – четыре с небольшим десятых. 

Из гонщиков первой десятки стартовать на более жестких сликах Medium (C2) будут оба представителя Mercedes и Red Bull, и также Шарль Леклер.

Сессия обошлась без аварий и красных флагов, поул стал для Боттаса первым с памятного прошлогоднего Гран При Сахира и 17-м в карьере – столько же в активе трехкратного чемпиона Ф1 Джеки Стюарта.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Алгарве.

Результаты квалификации Гран При Португалии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'18.348  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'18.355 0.007
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'18.746 0.398
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'18.890 0.542
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'19.039 0.691
6 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'19.042 0.694
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'19.116 0.768
8 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'19.306 0.958
9 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'19.475 1.127
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'19.659 1.311
11 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'19.109 0.761
12 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'19.216 0.868
13 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'19.456 1.108
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'19.463 1.115
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'19.812 1.464
16 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'19.839 1.491
17 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'19.913 1.565
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'20.285 1.937
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'20.452 2.104
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'20.912 2.564
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Квал-я

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