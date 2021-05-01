По итогам третьей тренировки казалось, что Mercedes и Red Bull практически равнs по скорости, однако уже во втором сегменте квалификации Льюис Хэмилтон показал истинную силу чемпионов мира, проехав на более жестких шинах Meduim за 1:17.968.

В финале сэр семикратный и его напарник Валттери Боттас начали с результатов на уровне 1:18,3, причем финн на 0,007 опередил напарника. Максу же время первого круга (1:18.208) аннулировали за нарушение границ трассы.

На решающую попытку Mercedes выпустила своих пилотах на шинах Medium, потому ни один из них не смог улучшить свое время – и поул достался Боттасу.

Ферстаппен же по итогам второй попытки стал третьим, но проиграл принципиальным соперникам четыре десятых. Квартет лидеров, несмотря на вылет в гравий по ходу сессии, с минимальным отставанием от Макса замкнул другой гонщик Red Bull Серхио Перес.

Третий ряд в воскресенье довольно неожиданно займут Карлос Сайнс и Эстебан Окон, причем новобранец Ferrari смог опередить соперника из Alpine всего на 0,003 секунды.

Ландо Норрису удалось показать за рулем McLaren только седьмое время (его напарник Даниэль Риккардо и вовсе остался после не самого удачного круга первом сегменте), а Шарль Леклер на этот раз проехал хуже Сайнса и остался восьмым.

В десятку также вошли Пьер Гасли и – впервые с прошлого лета – Себастьян Феттель.

Джордж Расселл едва не стал автором сенсации, остановившись в шаге от финального сегмента. Он опередил Фернандо Алонсо, который не смог показать скорость на уровне Окона, дуэт Alfa Romeo и Юки Цуноду.

Никита Мазепин вновь оказался по итогам субботней сессии самым медленным. Однако отставание россиянина от партнера по Haas Мика Шумахера стало минимальным в нынешнем сезоне – четыре с небольшим десятых.

Из гонщиков первой десятки стартовать на более жестких сликах Medium (C2) будут оба представителя Mercedes и Red Bull, и также Шарль Леклер.

Сессия обошлась без аварий и красных флагов, поул стал для Боттаса первым с памятного прошлогоднего Гран При Сахира и 17-м в карьере – столько же в активе трехкратного чемпиона Ф1 Джеки Стюарта.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Алгарве.

Результаты квалификации Гран При Португалии