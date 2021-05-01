Боттас выиграл у Хэмилтона 0,007 секунды в споре за поул в Портимане
Финн стал третьим победителем квалификации в трех Гран При нынешнего сезона, Макс Ферстаппен не смог составить конкуренцию Mercedes
По итогам третьей тренировки казалось, что Mercedes и Red Bull практически равнs по скорости, однако уже во втором сегменте квалификации Льюис Хэмилтон показал истинную силу чемпионов мира, проехав на более жестких шинах Meduim за 1:17.968.
В финале сэр семикратный и его напарник Валттери Боттас начали с результатов на уровне 1:18,3, причем финн на 0,007 опередил напарника. Максу же время первого круга (1:18.208) аннулировали за нарушение границ трассы.
На решающую попытку Mercedes выпустила своих пилотах на шинах Medium, потому ни один из них не смог улучшить свое время – и поул достался Боттасу.
Ферстаппен же по итогам второй попытки стал третьим, но проиграл принципиальным соперникам четыре десятых. Квартет лидеров, несмотря на вылет в гравий по ходу сессии, с минимальным отставанием от Макса замкнул другой гонщик Red Bull Серхио Перес.
Третий ряд в воскресенье довольно неожиданно займут Карлос Сайнс и Эстебан Окон, причем новобранец Ferrari смог опередить соперника из Alpine всего на 0,003 секунды.
Ландо Норрису удалось показать за рулем McLaren только седьмое время (его напарник Даниэль Риккардо и вовсе остался после не самого удачного круга первом сегменте), а Шарль Леклер на этот раз проехал хуже Сайнса и остался восьмым.
В десятку также вошли Пьер Гасли и – впервые с прошлого лета – Себастьян Феттель.
Джордж Расселл едва не стал автором сенсации, остановившись в шаге от финального сегмента. Он опередил Фернандо Алонсо, который не смог показать скорость на уровне Окона, дуэт Alfa Romeo и Юки Цуноду.
Никита Мазепин вновь оказался по итогам субботней сессии самым медленным. Однако отставание россиянина от партнера по Haas Мика Шумахера стало минимальным в нынешнем сезоне – четыре с небольшим десятых.
Из гонщиков первой десятки стартовать на более жестких сликах Medium (C2) будут оба представителя Mercedes и Red Bull, и также Шарль Леклер.
Сессия обошлась без аварий и красных флагов, поул стал для Боттаса первым с памятного прошлогоднего Гран При Сахира и 17-м в карьере – столько же в активе трехкратного чемпиона Ф1 Джеки Стюарта.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации в Алгарве.
Результаты квалификации Гран При Португалии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'18.348
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'18.355
|0.007
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'18.746
|0.398
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1'18.890
|0.542
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'19.039
|0.691
|6
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'19.042
|0.694
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'19.116
|0.768
|8
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'19.306
|0.958
|9
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'19.475
|1.127
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'19.659
|1.311
|11
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'19.109
|0.761
|12
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'19.216
|0.868
|13
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'19.456
|1.108
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1'19.463
|1.115
|15
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'19.812
|1.464
|16
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'19.839
|1.491
|17
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'19.913
|1.565
|18
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'20.285
|1.937
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'20.452
|2.104
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1'20.912
|2.564
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