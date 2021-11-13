Боттас выиграл спринт в Бразилии, Хэмилтон пробился на пятое место
Отличный старт вывел финского пилота Mercedes в лидеры, и до самого финиша он так и не подпустил Макса Ферстаппена на дистанцию атаки
Валттери Боттас выиграл вторую спринтерскую гонку Ф1 подряд. В Сан-Паулу ключом к успеху для него стал разгон к первому повороту на шинах Soft, позволивший опередить Макса Ферстаппена на Medium.
Для лидера сезона начало гонки получилось сложным: сразу же уступив Боттасу, голландец из Red Bull на следующей прямой не смог сопротивляться Карлосу Сайнсу (также на Soft). И если пилота Ferrari Макс сумел опередить уже на третьем круге, то Валттери он хоть и догнал, но так и не атаковал, отстав на финише на секунду с небольшим.
В эту субботу шины Soft позволили преодолеть все 100 км дистанции без серьезной потери темпа. За шесть кругов до финиша Ферстаппен повис на заднем крыле машины Боттаса, но после переговоров с командой Макс чуть отстал и до самого финиша просто ехал за лидером.
Два очка позволили Ферстаппену довести отрыв от Льюиса Хэмилтона до 21, но сам британец, который из-за дисквалификации стартовал последним, выдал отличную гонку и за 24 круга поднялся до пятой позиции. Первый круг он закончил 15-м, а затем планомерно оставлял позади одного соперника за другим. Последним семикратный чемпион огорчил Ландо Норриса, которому в день гонки исполнилось 22 года.
Сайнс после отличного старта удержался третьим, сдержав серьезный прессинг Серхио Переса. Занимавший четвертое место на решетке Пьер Гасли растерял много позиций в первых поворотах и в итоге приехал восьмым.
Единственным происшествием по ходу гонки стало столкновение партнеров по Alfa Romeo в первом повороте второго круга, после которого Кими Райкконена закрутило и отбросило на последнюю позицию.
Финский ветеран смог до финиша обойти лишь пилотов Haas: Никита Мазепин финишировал позади Мика Шумахера.
Если суммировать очки за субботние гонки, первым в истории «спринтерским чемпионом мира» Ф1 стал Боттас – у него семь очков, как и у Ферстаппена, но две победы против одной у Макса. Льюис заработал в этом формате только два балла.
Прежде, в Сильверстоуне и Монце, вторая гонка уик-энда неизменно оборачивалась столкновением двух фаворитов сезона. В этот раз Ферстаппену предстоит стартовать вторым, а Хэмилтон будет на решетке десятым – он вновь потеряет позиции, но теперь за установку нового мотора.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию бразильского спринта.
Результаты спринтерской гонки Ф1 в Сан-Паулу
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|-
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1.170
|1.170
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|18.723
|18.723
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|19.787
|19.787
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|20.872
|20.872
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|22.558
|22.558
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|25.056
|25.056
|8
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|34.158
|34.158
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|34.632
|34.632
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|34.867
|34.867
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|35.869
|35.869
|12
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|36.578
|36.578
|13
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|41.880
|41.880
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|44.037
|44.037
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|46.150
|46.150
|16
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|46.760
|46.760
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|47.739
|47.739
|18
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|50.014
|50.014
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'01.680
|1'01.680
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1'07.474
|1'07.474
|Полные результаты
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Стартовая решетка Гран При в Бразилии