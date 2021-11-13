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Формула 1 / Гран При Бразилии Отчет о гонке

Боттас выиграл спринт в Бразилии, Хэмилтон пробился на пятое место

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Отличный старт вывел финского пилота Mercedes в лидеры, и до самого финиша он так и не подпустил Макса Ферстаппена на дистанцию атаки

Боттас выиграл спринт в Бразилии, Хэмилтон пробился на пятое место

Валттери Боттас выиграл вторую спринтерскую гонку Ф1 подряд. В Сан-Паулу ключом к успеху для него стал разгон к первому повороту на шинах Soft, позволивший опередить Макса Ферстаппена на Medium. 

Для лидера сезона начало гонки получилось сложным: сразу же уступив Боттасу, голландец из Red Bull на следующей прямой не смог сопротивляться Карлосу Сайнсу (также на Soft). И если пилота Ferrari Макс сумел опередить уже на третьем круге, то Валттери он хоть и догнал, но так и не атаковал, отстав на финише на секунду с небольшим.

В эту субботу шины Soft позволили преодолеть все 100 км дистанции без серьезной потери темпа. За шесть кругов до финиша Ферстаппен повис на заднем крыле машины Боттаса, но после переговоров с командой Макс чуть отстал и до самого финиша просто ехал за лидером.

Два очка позволили Ферстаппену довести отрыв от Льюиса Хэмилтона до 21, но сам британец, который из-за дисквалификации стартовал последним, выдал отличную гонку и за 24 круга поднялся до пятой позиции. Первый круг он закончил 15-м, а затем планомерно оставлял позади одного соперника за другим. Последним семикратный чемпион огорчил Ландо Норриса, которому в день гонки исполнилось 22 года.

 

Сайнс после отличного старта удержался третьим, сдержав серьезный прессинг Серхио Переса. Занимавший четвертое место на решетке Пьер Гасли растерял много позиций в первых поворотах и в итоге приехал восьмым.

 

Единственным происшествием по ходу гонки стало столкновение партнеров по Alfa Romeo в первом повороте второго круга, после которого Кими Райкконена закрутило и отбросило на последнюю позицию.

 

Финский ветеран смог до финиша обойти лишь пилотов Haas: Никита Мазепин финишировал позади Мика Шумахера.

Если суммировать очки за субботние гонки, первым в истории «спринтерским чемпионом мира» Ф1 стал Боттас – у него семь очков, как и у Ферстаппена, но две победы против одной у Макса. Льюис заработал в этом формате только два балла.

Прежде, в Сильверстоуне и Монце, вторая гонка уик-энда неизменно оборачивалась столкновением двух фаворитов сезона. В этот раз Ферстаппену предстоит стартовать вторым, а Хэмилтон будет на решетке десятым – он вновь потеряет позиции, но теперь за установку нового мотора. 

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Результаты спринтерской гонки Ф1 в Сан-Паулу

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes -  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1.170 1.170
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 18.723 18.723
4 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 19.787 19.787
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 20.872 20.872
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 22.558 22.558
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 25.056 25.056
8 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 34.158 34.158
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 34.632 34.632
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 34.867 34.867
11 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 35.869 35.869
12 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 36.578 36.578
13 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 41.880 41.880
14 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 44.037 44.037
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 46.150 46.150
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 46.760 46.760
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 47.739 47.739
18 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 50.014 50.014
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'01.680 1'01.680
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'07.474 1'07.474
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