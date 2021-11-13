Боттас выиграл спринт в Бразилии, Хэмилтон пробился на пятое место

Валттери Боттас выиграл вторую спринтерскую гонку Ф1 подряд. В Сан-Паулу ключом к успеху для него стал разгон к первому повороту на шинах Soft, позволивший опередить Макса Ферстаппена на Medium.

Для лидера сезона начало гонки получилось сложным: сразу же уступив Боттасу, голландец из Red Bull на следующей прямой не смог сопротивляться Карлосу Сайнсу (также на Soft). И если пилота Ferrari Макс сумел опередить уже на третьем круге, то Валттери он хоть и догнал, но так и не атаковал, отстав на финише на секунду с небольшим.

В эту субботу шины Soft позволили преодолеть все 100 км дистанции без серьезной потери темпа. За шесть кругов до финиша Ферстаппен повис на заднем крыле машины Боттаса, но после переговоров с командой Макс чуть отстал и до самого финиша просто ехал за лидером.

Два очка позволили Ферстаппену довести отрыв от Льюиса Хэмилтона до 21, но сам британец, который из-за дисквалификации стартовал последним, выдал отличную гонку и за 24 круга поднялся до пятой позиции. Первый круг он закончил 15-м, а затем планомерно оставлял позади одного соперника за другим. Последним семикратный чемпион огорчил Ландо Норриса, которому в день гонки исполнилось 22 года.

Сайнс после отличного старта удержался третьим, сдержав серьезный прессинг Серхио Переса. Занимавший четвертое место на решетке Пьер Гасли растерял много позиций в первых поворотах и в итоге приехал восьмым.

Единственным происшествием по ходу гонки стало столкновение партнеров по Alfa Romeo в первом повороте второго круга, после которого Кими Райкконена закрутило и отбросило на последнюю позицию.

Финский ветеран смог до финиша обойти лишь пилотов Haas: Никита Мазепин финишировал позади Мика Шумахера.

Если суммировать очки за субботние гонки, первым в истории «спринтерским чемпионом мира» Ф1 стал Боттас – у него семь очков, как и у Ферстаппена, но две победы против одной у Макса. Льюис заработал в этом формате только два балла.

Прежде, в Сильверстоуне и Монце, вторая гонка уик-энда неизменно оборачивалась столкновением двух фаворитов сезона. В этот раз Ферстаппену предстоит стартовать вторым, а Хэмилтон будет на решетке десятым – он вновь потеряет позиции, но теперь за установку нового мотора.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию бразильского спринта.

Результаты спринтерской гонки Ф1 в Сан-Паулу