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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о гонке

Боттас выиграл спринт, Ферстаппен завоевал поул Гран При Италии

Автор:
, Ответственный редактор

Финский пилот Mercedes лидировал в субботу с первого до последнего круга, но стартовать первым в воскресенье будет вовсе не он

Боттас выиграл спринт, Ферстаппен завоевал поул Гран При Италии

Все предварительные сессии уик-энда в Монце явно показали преимущество Mercedes над соперниками. Но вот воспользоваться им в короткой субботней гонке смог только один из двух пилотов команды.

Валттери Боттас, которому осталось провести меньше десятка Гран При за чемпионов мира, не оставил преследователям шансов и стал сильнейшим. Однако финн не получит поул главной гонки – из-за замены мотора его ждет старт с последнего места.

Таким образом первая позиция на решетке досталась Максу Ферстаппену. В первых поворотах лидер сезона оказался рядом со своим бывшим партнером по Red Bull Даниэлем Риккардо. Австралиец предпочел не доводить эту борьбу до контакта и остался позади, что и определило исход борьбы за бонусные очки – и первый стартовый ряд главной гонки. 

Главный соперник Ферстаппена Льюис Хэмилтон, в отличие от своего напарника Боттаса, начал спринт куда менее удачно и сразу же откатился на шестое место, после чего надолго застрял за Ландо Норрисом.

В итоге в споре двух британцев за четвертое место – и третью позицию на решетке – молодость победила опыт.

 

Прошлогодний победитель Гран При Италии Пьер Гасли выбыл из борьбы сразу после старта – повредив переднее крыло после небольшого контакта с Риккардо в первом повороте, француз не смог проехать дугу Курва Гранде и улетел в барьеры.

Из-за этого на трассу ненадолго выехала машина безопасности.

 

Пилоты Ferrari финишировали шестым и седьмым (Шарлю Леклеру удалось опередить Карлоса Сайнса), на отличной восьмой позиции борьбу завершил Антонио Джовинацци на Alfa Romeo.

Судьба девятой позиции решилась в дуэли Серхио Переса с Лэнсом Строллом. Пилот Red Bull был быстрее, но его первая атака на соперника оказалась некорректной, так как мексиканец выехал за пределы трассы. Серхио вернул позицию – но вскоре окончательно вышел вперед.

Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель тоже порадовали болельщиков красивым поединком – в споре обладателей шести титулов сильнее оказался испанец.

 

Никита Мазепин удачно начал гонку и шел поначалу 15-м, а в итоге добился лучшей в карьере 17-й позиции на решетке.

Юки Цунода повредил переднее крыло и вынужден был провести пит-стоп, после чего финишировал 16-м.

Роберт Кубица, который на этом этапе заменяет в Alfa Romeo Кими Райкконена, закрутился в «эске» Роджа на первом круге, но смог вернуться в гонку и завершить ее 18-м.  

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию спринтерской гонки в пригороде Милана.

Результаты спринтерской гонки Гран При Италии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes -  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 2.325 2.325
3 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 14.534 14.534
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 18.835 18.835
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 20.011 20.011
6 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 23.442 23.442
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 27.952 27.952
8 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 31.089 31.089
9 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 31.680 31.680
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 38.671 38.671
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 39.795 39.795
12 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 41.177 41.177
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 43.373 43.373
14 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 45.977 45.977
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 46.821 46.821
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 49.977 49.977
17 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'02.599 1'02.599
18 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo Ferrari 1'05.096 1'05.096
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'06.154 1'06.154
20 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda    
Полные результаты

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