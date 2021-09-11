Все предварительные сессии уик-энда в Монце явно показали преимущество Mercedes над соперниками. Но вот воспользоваться им в короткой субботней гонке смог только один из двух пилотов команды.

Валттери Боттас, которому осталось провести меньше десятка Гран При за чемпионов мира, не оставил преследователям шансов и стал сильнейшим. Однако финн не получит поул главной гонки – из-за замены мотора его ждет старт с последнего места.

Таким образом первая позиция на решетке досталась Максу Ферстаппену. В первых поворотах лидер сезона оказался рядом со своим бывшим партнером по Red Bull Даниэлем Риккардо. Австралиец предпочел не доводить эту борьбу до контакта и остался позади, что и определило исход борьбы за бонусные очки – и первый стартовый ряд главной гонки.

Главный соперник Ферстаппена Льюис Хэмилтон, в отличие от своего напарника Боттаса, начал спринт куда менее удачно и сразу же откатился на шестое место, после чего надолго застрял за Ландо Норрисом.

В итоге в споре двух британцев за четвертое место – и третью позицию на решетке – молодость победила опыт.

Прошлогодний победитель Гран При Италии Пьер Гасли выбыл из борьбы сразу после старта – повредив переднее крыло после небольшого контакта с Риккардо в первом повороте, француз не смог проехать дугу Курва Гранде и улетел в барьеры.

Из-за этого на трассу ненадолго выехала машина безопасности.

Пилоты Ferrari финишировали шестым и седьмым (Шарлю Леклеру удалось опередить Карлоса Сайнса), на отличной восьмой позиции борьбу завершил Антонио Джовинацци на Alfa Romeo.

Судьба девятой позиции решилась в дуэли Серхио Переса с Лэнсом Строллом. Пилот Red Bull был быстрее, но его первая атака на соперника оказалась некорректной, так как мексиканец выехал за пределы трассы. Серхио вернул позицию – но вскоре окончательно вышел вперед.

Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель тоже порадовали болельщиков красивым поединком – в споре обладателей шести титулов сильнее оказался испанец.

Никита Мазепин удачно начал гонку и шел поначалу 15-м, а в итоге добился лучшей в карьере 17-й позиции на решетке.

Юки Цунода повредил переднее крыло и вынужден был провести пит-стоп, после чего финишировал 16-м.

Роберт Кубица, который на этом этапе заменяет в Alfa Romeo Кими Райкконена, закрутился в «эске» Роджа на первом круге, но смог вернуться в гонку и завершить ее 18-м.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию спринтерской гонки в пригороде Милана.

Результаты спринтерской гонки Гран При Италии