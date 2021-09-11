Боттас выиграл спринт, Ферстаппен завоевал поул Гран При Италии
Финский пилот Mercedes лидировал в субботу с первого до последнего круга, но стартовать первым в воскресенье будет вовсе не он
Все предварительные сессии уик-энда в Монце явно показали преимущество Mercedes над соперниками. Но вот воспользоваться им в короткой субботней гонке смог только один из двух пилотов команды.
Валттери Боттас, которому осталось провести меньше десятка Гран При за чемпионов мира, не оставил преследователям шансов и стал сильнейшим. Однако финн не получит поул главной гонки – из-за замены мотора его ждет старт с последнего места.
Таким образом первая позиция на решетке досталась Максу Ферстаппену. В первых поворотах лидер сезона оказался рядом со своим бывшим партнером по Red Bull Даниэлем Риккардо. Австралиец предпочел не доводить эту борьбу до контакта и остался позади, что и определило исход борьбы за бонусные очки – и первый стартовый ряд главной гонки.
Главный соперник Ферстаппена Льюис Хэмилтон, в отличие от своего напарника Боттаса, начал спринт куда менее удачно и сразу же откатился на шестое место, после чего надолго застрял за Ландо Норрисом.
В итоге в споре двух британцев за четвертое место – и третью позицию на решетке – молодость победила опыт.
Прошлогодний победитель Гран При Италии Пьер Гасли выбыл из борьбы сразу после старта – повредив переднее крыло после небольшого контакта с Риккардо в первом повороте, француз не смог проехать дугу Курва Гранде и улетел в барьеры.
Из-за этого на трассу ненадолго выехала машина безопасности.
Пилоты Ferrari финишировали шестым и седьмым (Шарлю Леклеру удалось опередить Карлоса Сайнса), на отличной восьмой позиции борьбу завершил Антонио Джовинацци на Alfa Romeo.
Судьба девятой позиции решилась в дуэли Серхио Переса с Лэнсом Строллом. Пилот Red Bull был быстрее, но его первая атака на соперника оказалась некорректной, так как мексиканец выехал за пределы трассы. Серхио вернул позицию – но вскоре окончательно вышел вперед.
Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель тоже порадовали болельщиков красивым поединком – в споре обладателей шести титулов сильнее оказался испанец.
Никита Мазепин удачно начал гонку и шел поначалу 15-м, а в итоге добился лучшей в карьере 17-й позиции на решетке.
Юки Цунода повредил переднее крыло и вынужден был провести пит-стоп, после чего финишировал 16-м.
Роберт Кубица, который на этом этапе заменяет в Alfa Romeo Кими Райкконена, закрутился в «эске» Роджа на первом круге, но смог вернуться в гонку и завершить ее 18-м.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию спринтерской гонки в пригороде Милана.
Результаты спринтерской гонки Гран При Италии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|-
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|2.325
|2.325
|3
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|14.534
|14.534
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|18.835
|18.835
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|20.011
|20.011
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|23.442
|23.442
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|27.952
|27.952
|8
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|31.089
|31.089
|9
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|31.680
|31.680
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|38.671
|38.671
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|39.795
|39.795
|12
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|41.177
|41.177
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|43.373
|43.373
|14
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|45.977
|45.977
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|46.821
|46.821
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|49.977
|49.977
|17
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1'02.599
|1'02.599
|18
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'05.096
|1'05.096
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'06.154
|1'06.154
|20
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|Полные результаты
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