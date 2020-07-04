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Формула 1 / Гран При Австрии / Отчет о квалификации

Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку

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Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку
Автор:
, Ответственный редактор
4 июл. 2020 г., 14:07

Опередив на 0,012 секунды своего напарника Льюиса Хэмилтона, финский пилот завоевал поул, даже несмотря на вылет с трассы по ходу решающей попытки

Субботняя сессия на Гран При Австрии – дебютном этапе нового сезона Ф1 – неожиданно завершилась в пользу Валттери Боттаса. Он ни разу не был быстрейшим по ходу тренировок, но сначала стал лучшим во втором сегменте, а потом с минимальным перевесом опередил Льюиса Хэмилтона и в финале. 

Валттери победил с результатом 1:02.939, завоевав 12-й поул в карьере и уже третий на «Ред Булл Ринге». При этом на самом последнем круге он вылетел в гравий в четвертом повороте, не сумев улучшить свое время, но все равно стал сильнейшим. Кроме того, финский гонщик перекрыл прошлогодний рекорд трассы (1:03.003 от Шарля Леклера).

 

Хэмилтон, который показал лучшие секунды в каждой из тренировок, по ходу квалификации ни разу не возглавил протокол сегмента. Действующий чемпион смог добавить в решающей попытке, но остановился в 0,012 секунды от напарника.

Триумфатор двух последних Гран При в Шпильберге Макс Ферстаппен стал третьим с отставанием 0,538 секунды. Голландец из Red Bull оказался лучшим в первом сегменте, но после этого уже не мог конкурировать с гонщиками Mercedes. При этом он единственным из пилотов первой десятки получит на первый отрезок гонки более жесткие шины Medium.

Борьба за тысячные

Позади Mercedes сражение вышло невероятно острым: скажем, в Q1 19 первых результатов уложились в 1,2 секунды. Очень быстры были пилолы Racing Point, однако в решающий момент четвертым стал Ландо Норрис. Для британца из McLaren это лучший в карьере квалификационный результат.

 

Следом расположились Алекс Элбон и Серхио Перес, показавшие совершенно одинаковое время, только седьмым стал быстрейший представитель Ferrari Шарль Леклер. Времени поула он проиграл почти секунду.

В десятку также вошли Карлос Сайнс, Лэнс Стролл и Даниэль Риккардо, который по ходу сессии повредил переднее крыло.

 

Финал без Себа

Другой пилот Скудерии Себастьян Феттель из-за ошибки в первом повороте решающего круга не смог пробиться в финальный сегмент и будет стартовать 11-м. Если не считать поломок машины, немец оказался вне Q3 впервые с Гран При Абу-Даби 2015 года.

Даниил Квят начнет борьбу в первой гонке сезона с 13-й позиции.

Для клиентов Ferrari квалификация также оказалась неудачной: Haas и Alfa Romeo в полном составе оказались на трех последних рядах, причем пилоты команды из Хинвиля пропустили даже Williams Джорджа Расселла. Его напарник Николя Латифи начнет карьеру в Ф1 с последней 20-й стартовой позиции.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Австрии.

Результаты квалификации Гран При Австрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'02.939  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'02.951 0.012
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'03.477 0.538
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Renault 1'03.626 0.687
5 Thailand Александр Элбон Red Bull Honda 1'03.868 0.929
6 Mexico Серхио Перес Racing Point Mercedes 1'03.868 0.929
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'03.923 0.984
8 Spain Карлос Сайнс McLaren Renault 1'03.971 1.032
9 Canada Лэнс Стролл Racing Point Mercedes 1'04.029 1.090
10 Australia Даниэль Риккардо Renault Renault 1'04.239 1.300
11 Germany Себастьян Феттель Ferrari Ferrari 1'04.206 1.267
12 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'04.305 1.366
13 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri Honda 1'04.431 1.492
14 France Эстебан Окон Renault Renault 1'04.643 1.704
15 France Ромен Грожан Haas Ferrari 1'04.691 1.752
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'05.164 2.225
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'05.167 2.228
18 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'05.175 2.236
19 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'05.224 2.285
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'05.757 2.818

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

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