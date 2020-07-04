Боттас выиграл первую квалификацию 2020 года, Феттель не попал в десятку
Опередив на 0,012 секунды своего напарника Льюиса Хэмилтона, финский пилот завоевал поул, даже несмотря на вылет с трассы по ходу решающей попытки
Субботняя сессия на Гран При Австрии – дебютном этапе нового сезона Ф1 – неожиданно завершилась в пользу Валттери Боттаса. Он ни разу не был быстрейшим по ходу тренировок, но сначала стал лучшим во втором сегменте, а потом с минимальным перевесом опередил Льюиса Хэмилтона и в финале.
Валттери победил с результатом 1:02.939, завоевав 12-й поул в карьере и уже третий на «Ред Булл Ринге». При этом на самом последнем круге он вылетел в гравий в четвертом повороте, не сумев улучшить свое время, но все равно стал сильнейшим. Кроме того, финский гонщик перекрыл прошлогодний рекорд трассы (1:03.003 от Шарля Леклера).
Хэмилтон, который показал лучшие секунды в каждой из тренировок, по ходу квалификации ни разу не возглавил протокол сегмента. Действующий чемпион смог добавить в решающей попытке, но остановился в 0,012 секунды от напарника.
Триумфатор двух последних Гран При в Шпильберге Макс Ферстаппен стал третьим с отставанием 0,538 секунды. Голландец из Red Bull оказался лучшим в первом сегменте, но после этого уже не мог конкурировать с гонщиками Mercedes. При этом он единственным из пилотов первой десятки получит на первый отрезок гонки более жесткие шины Medium.
Борьба за тысячные
Позади Mercedes сражение вышло невероятно острым: скажем, в Q1 19 первых результатов уложились в 1,2 секунды. Очень быстры были пилолы Racing Point, однако в решающий момент четвертым стал Ландо Норрис. Для британца из McLaren это лучший в карьере квалификационный результат.
Следом расположились Алекс Элбон и Серхио Перес, показавшие совершенно одинаковое время, только седьмым стал быстрейший представитель Ferrari Шарль Леклер. Времени поула он проиграл почти секунду.
В десятку также вошли Карлос Сайнс, Лэнс Стролл и Даниэль Риккардо, который по ходу сессии повредил переднее крыло.
Финал без Себа
Другой пилот Скудерии Себастьян Феттель из-за ошибки в первом повороте решающего круга не смог пробиться в финальный сегмент и будет стартовать 11-м. Если не считать поломок машины, немец оказался вне Q3 впервые с Гран При Абу-Даби 2015 года.
Даниил Квят начнет борьбу в первой гонке сезона с 13-й позиции.
Для клиентов Ferrari квалификация также оказалась неудачной: Haas и Alfa Romeo в полном составе оказались на трех последних рядах, причем пилоты команды из Хинвиля пропустили даже Williams Джорджа Расселла. Его напарник Николя Латифи начнет карьеру в Ф1 с последней 20-й стартовой позиции.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Австрии.
Результаты квалификации Гран При Австрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'02.939
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'02.951
|0.012
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'03.477
|0.538
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Renault
|1'03.626
|0.687
|5
|Александр Элбон
|Red Bull
|Honda
|1'03.868
|0.929
|6
|Серхио Перес
|Racing Point
|Mercedes
|1'03.868
|0.929
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'03.923
|0.984
|8
|Карлос Сайнс
|McLaren
|Renault
|1'03.971
|1.032
|9
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|Mercedes
|1'04.029
|1.090
|10
|Даниэль Риккардо
|Renault
|Renault
|1'04.239
|1.300
|11
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|Ferrari
|1'04.206
|1.267
|12
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'04.305
|1.366
|13
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|Honda
|1'04.431
|1.492
|14
|Эстебан Окон
|Renault
|Renault
|1'04.643
|1.704
|15
|Ромен Грожан
|Haas
|Ferrari
|1'04.691
|1.752
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|1'05.164
|2.225
|17
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'05.167
|2.228
|18
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'05.175
|2.236
|19
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'05.224
|2.285
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'05.757
|2.818
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Александр Кабановский