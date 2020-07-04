Субботняя сессия на Гран При Австрии – дебютном этапе нового сезона Ф1 – неожиданно завершилась в пользу Валттери Боттаса. Он ни разу не был быстрейшим по ходу тренировок, но сначала стал лучшим во втором сегменте, а потом с минимальным перевесом опередил Льюиса Хэмилтона и в финале.

Валттери победил с результатом 1:02.939, завоевав 12-й поул в карьере и уже третий на «Ред Булл Ринге». При этом на самом последнем круге он вылетел в гравий в четвертом повороте, не сумев улучшить свое время, но все равно стал сильнейшим. Кроме того, финский гонщик перекрыл прошлогодний рекорд трассы (1:03.003 от Шарля Леклера).

Хэмилтон, который показал лучшие секунды в каждой из тренировок, по ходу квалификации ни разу не возглавил протокол сегмента. Действующий чемпион смог добавить в решающей попытке, но остановился в 0,012 секунды от напарника.

Триумфатор двух последних Гран При в Шпильберге Макс Ферстаппен стал третьим с отставанием 0,538 секунды. Голландец из Red Bull оказался лучшим в первом сегменте, но после этого уже не мог конкурировать с гонщиками Mercedes. При этом он единственным из пилотов первой десятки получит на первый отрезок гонки более жесткие шины Medium.

Борьба за тысячные

Позади Mercedes сражение вышло невероятно острым: скажем, в Q1 19 первых результатов уложились в 1,2 секунды. Очень быстры были пилолы Racing Point, однако в решающий момент четвертым стал Ландо Норрис. Для британца из McLaren это лучший в карьере квалификационный результат.

Следом расположились Алекс Элбон и Серхио Перес, показавшие совершенно одинаковое время, только седьмым стал быстрейший представитель Ferrari Шарль Леклер. Времени поула он проиграл почти секунду.

В десятку также вошли Карлос Сайнс, Лэнс Стролл и Даниэль Риккардо, который по ходу сессии повредил переднее крыло.

Финал без Себа

Другой пилот Скудерии Себастьян Феттель из-за ошибки в первом повороте решающего круга не смог пробиться в финальный сегмент и будет стартовать 11-м. Если не считать поломок машины, немец оказался вне Q3 впервые с Гран При Абу-Даби 2015 года.

Даниил Квят начнет борьбу в первой гонке сезона с 13-й позиции.

Для клиентов Ferrari квалификация также оказалась неудачной: Haas и Alfa Romeo в полном составе оказались на трех последних рядах, причем пилоты команды из Хинвиля пропустили даже Williams Джорджа Расселла. Его напарник Николя Латифи начнет карьеру в Ф1 с последней 20-й стартовой позиции.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Гран При Австрии.

Результаты квалификации Гран При Австрии