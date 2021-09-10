Боттас выиграл квалификацию в Монце

Из-за спринтерского формата уик-энда квалификация прошла вечером в пятницу. Как и всегда на итальянской трассе, сессия не обошлась без жалоб на трафик и толчеи в боксах, так как каждый хотел выехать на трассу в последний момент и использовать слип-стрим за машиной кого-то из соперников.

По итогам первой попытки в финале быстрейшим стал Льюис Хэмилтон – даже несмотря на ошибку на выходе из «эски» Роджа он показал время 1:19.949. Однако Макс Ферстаппен уступил ему 0,017, а Ландо Норрис – 0,065 секунды.

Однако субботний поул в итоге достался не кому-то из этой тройки, а Валттери Боттасу. Получив новую силовую установку, финн напомнил о своей скорости. Он показал время 1:19.555 и стал сильнейшим – впрочем называть этот результат его 18-м поулом в карьере будет неверно.

Хэмилтон улучшил свое время, но уступил напарнику десятую, Ферстаппен даже не превзошел собственное время и остался третьим. С минимальным отрывом за лидером чемпионата в протоколе расположились пилоты McLaren: Норрис выиграл у Даниэля Риккардо всего 0,006 секунды.

Прошлогодний победитель Гран При Пьер Гасли будет стартовать в субботу шестым. Он опередил дуэт Ferrari – Карлос Сайнс в принципиальном споре опередил Шарля Леклера –показавшего лишь девятое время Серхио Переса (тот разгонял Ферстаппена) и единственного итальянца в пелотоне Антонио Джовинацци.

Во втором сегменте вне игры оказались пилоты Aston Martin, Alpine и Джордж Расселл.

Никита Мазепин замкнул протокол пятничной сессии, тогда как его партнер по Haas Мик Шумахер сумел опередить еще и Роберта Кубицу, который на этом этапе заменяет в Alfa Romeo Кими Райкконена.

Россиянина заподозрили в двух нарушениях по ходу квалификации, но эпизод с участием Шарля Леклера на пит-лейна в итоге признали несущаственным. А вот блокировку Кубицы судьям еще предстоит рассмотреть.

Также в первом сегменте борьбу прекратили Николя Латифи и Юки Цунода – японец выехал за белую линию на решающем круге, потому судьи не засчитали ему время, которое позволило бы продолжить борьбу.

Команды вправе выбирать любые составы шин для старта в субботней спринтерской гонке.

Результаты квалификации Гран При Италии