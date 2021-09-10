Боттас выиграл квалификацию в Монце
Спустя несколько дней после объявления об уходе из Mercedes финский пилот стал сильнейшим в квалификационной сессии, опередив претендентов на титул, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена
Из-за спринтерского формата уик-энда квалификация прошла вечером в пятницу. Как и всегда на итальянской трассе, сессия не обошлась без жалоб на трафик и толчеи в боксах, так как каждый хотел выехать на трассу в последний момент и использовать слип-стрим за машиной кого-то из соперников.
По итогам первой попытки в финале быстрейшим стал Льюис Хэмилтон – даже несмотря на ошибку на выходе из «эски» Роджа он показал время 1:19.949. Однако Макс Ферстаппен уступил ему 0,017, а Ландо Норрис – 0,065 секунды.
Однако субботний поул в итоге достался не кому-то из этой тройки, а Валттери Боттасу. Получив новую силовую установку, финн напомнил о своей скорости. Он показал время 1:19.555 и стал сильнейшим – впрочем называть этот результат его 18-м поулом в карьере будет неверно.
Хэмилтон улучшил свое время, но уступил напарнику десятую, Ферстаппен даже не превзошел собственное время и остался третьим. С минимальным отрывом за лидером чемпионата в протоколе расположились пилоты McLaren: Норрис выиграл у Даниэля Риккардо всего 0,006 секунды.
Прошлогодний победитель Гран При Пьер Гасли будет стартовать в субботу шестым. Он опередил дуэт Ferrari – Карлос Сайнс в принципиальном споре опередил Шарля Леклера –показавшего лишь девятое время Серхио Переса (тот разгонял Ферстаппена) и единственного итальянца в пелотоне Антонио Джовинацци.
Во втором сегменте вне игры оказались пилоты Aston Martin, Alpine и Джордж Расселл.
Никита Мазепин замкнул протокол пятничной сессии, тогда как его партнер по Haas Мик Шумахер сумел опередить еще и Роберта Кубицу, который на этом этапе заменяет в Alfa Romeo Кими Райкконена.
Россиянина заподозрили в двух нарушениях по ходу квалификации, но эпизод с участием Шарля Леклера на пит-лейна в итоге признали несущаственным. А вот блокировку Кубицы судьям еще предстоит рассмотреть.
Также в первом сегменте борьбу прекратили Николя Латифи и Юки Цунода – японец выехал за белую линию на решающем круге, потому судьи не засчитали ему время, которое позволило бы продолжить борьбу.
Команды вправе выбирать любые составы шин для старта в субботней спринтерской гонке.
Результаты квалификации Гран При Италии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|1'19.555
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|1'19.651
|0.096
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|1'19.966
|0.411
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|1'19.989
|0.434
|5
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|1'19.995
|0.440
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|1'20.260
|0.705
|7
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|1'20.462
|0.907
|8
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|1'20.510
|0.955
|9
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|1'20.611
|1.056
|10
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'20.808
|1.253
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1'20.913
|1.358
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|1'21.020
|1.465
|13
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|1'21.069
|1.514
|14
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|1'21.103
|1.548
|15
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|1'21.392
|1.837
|16
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|1'21.925
|2.370
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|1'21.973
|2.418
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|1'22.248
|2.693
|19
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'22.530
|2.975
|20
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|1'22.716
|3.161
|Полные результаты
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