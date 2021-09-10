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Формула 1 / Гран При Италии Отчет о квалификации

Боттас выиграл квалификацию в Монце

Автор:
, Ответственный редактор

Спустя несколько дней после объявления об уходе из Mercedes финский пилот стал сильнейшим в квалификационной сессии, опередив претендентов на титул, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена

Боттас выиграл квалификацию в Монце

Из-за спринтерского формата уик-энда квалификация прошла вечером в пятницу. Как и всегда на итальянской трассе, сессия не обошлась без жалоб на трафик и толчеи в боксах, так как каждый хотел выехать на трассу в последний момент и использовать слип-стрим за машиной кого-то из соперников.

 

По итогам первой попытки в финале быстрейшим стал Льюис Хэмилтон – даже несмотря на ошибку на выходе из «эски» Роджа он показал время 1:19.949. Однако Макс Ферстаппен уступил ему 0,017, а Ландо Норрис – 0,065 секунды. 

Однако субботний поул в итоге достался не кому-то из этой тройки, а Валттери Боттасу. Получив новую силовую установку, финн напомнил о своей скорости. Он показал время 1:19.555 и стал сильнейшим – впрочем называть этот результат его 18-м поулом в карьере будет неверно.

Хэмилтон улучшил свое время, но уступил напарнику десятую, Ферстаппен даже не превзошел собственное время и остался третьим. С минимальным отрывом за лидером чемпионата в протоколе расположились пилоты McLaren: Норрис выиграл у Даниэля Риккардо всего 0,006 секунды.

Прошлогодний победитель Гран При Пьер Гасли будет стартовать в субботу шестым. Он опередил дуэт Ferrari – Карлос Сайнс в принципиальном споре опередил Шарля Леклера –показавшего лишь девятое время Серхио Переса (тот разгонял Ферстаппена) и единственного итальянца в пелотоне Антонио Джовинацци. 

Во втором сегменте вне игры оказались пилоты Aston Martin, Alpine и Джордж Расселл. 

Никита Мазепин замкнул протокол пятничной сессии, тогда как его партнер по Haas Мик Шумахер сумел опередить еще и Роберта Кубицу, который на этом этапе заменяет в Alfa Romeo Кими Райкконена.

Россиянина заподозрили в двух нарушениях по ходу квалификации, но эпизод с участием Шарля Леклера на пит-лейна в итоге признали несущаственным. А вот блокировку Кубицы судьям еще предстоит рассмотреть.

Также в первом сегменте борьбу прекратили Николя Латифи и Юки Цунода – японец выехал за белую линию на решающем круге, потому судьи не засчитали ему время, которое позволило бы продолжить борьбу. 

 

Команды вправе выбирать любые составы шин для старта в субботней спринтерской гонке.

Результаты квалификации Гран При Италии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'19.555  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'19.651 0.096
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'19.966 0.411
4 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 1'19.989 0.434
5 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 1'19.995 0.440
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'20.260 0.705
7 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 1'20.462 0.907
8 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'20.510 0.955
9 Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 1'20.611 1.056
10 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'20.808 1.253
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1'20.913 1.358
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 1'21.020 1.465
13 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 1'21.069 1.514
14 France Эстебан Окон Alpine Renault 1'21.103 1.548
15 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'21.392 1.837
16 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'21.925 2.370
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 1'21.973 2.418
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 1'22.248 2.693
19 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo Ferrari 1'22.530 2.975
20 Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 1'22.716 3.161
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