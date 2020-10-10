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Формула 1 / Гран При Айфеля / Отчет о квалификации

Боттас выиграл квалификацию на Гран При Айфеля

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Боттас выиграл квалификацию на Гран При Айфеля
Автор:
, Ответственный редактор

Финский пилот стал быстрейшим на «Нюрбургринге», переиграв своего партнера по Mercedes Льюиса Хэмилтона. Второй стартовый ряд у Макса Ферстаппена и Шарля Леклера

Боттас показал рекордное время на всех трех секторах и установил новый абсолютный рекорд немецкой трассы, перекрыв прежнее время, которым с 2004 года владел Такума Сато. Валттери проехал круг за 1.25,269, выиграв у Хэмилтона больше четверти секунды – это его третий поул в нынешнем сезоне. 

Ферстаппен оказался лучшим после первых попыток в финале (1.25,774), но не смог впервые в сезоне оставить Mercedes без поула. Макс сбросил под клетчатым флагом еще две десятых, но этого хватило только для третьего места. 

Шарль Леклер неудачно провел первую попытку, показав только седьмую скорость, но затем подтвердил прогресс Ferrari. Монегаск всего на несколько сотых опередил Алекса Элбона и будет стартовать с лучшей в сезоне четвертой позиции (такой же результат был у него в Сильверстоуне).

Следом на решетке расположатся гонщики Renault (Даниэль Риккардо впереди Эстебана Окона), а дуэт McLaren смог разбить Серхио Перес из Racing Point.

Себастьян Феттель стал первым из тех, кто не вышел в финал. При этом отставание немца от замкнувшего десятку в Q2 Окона составило почти четыре десятых секунды.

 

Следом за Ferrari последнего триумфатора «Нюрбургринга» на решетке расположатся машины двух пилотов AlphaTauri: Пьер Гасли в очередной раз проехал быстрее Даниила Квята, но отставание россиянина составило всего 0,072 секунды. 

Антонио Джовинацци показал лучший в сезоне 14-й результат, опередив соперников из Haas, Williams и своего напарника Кими Райкконена.

Нико Хюлькенберг, в последний момент заменивший приболевшего Лэнса Стролла в Racing Point, остался 20-м. Он начал квалификацию с короткой серии кругов, а потом провел быструю попытку, по ходу которой явно испытывал проблемы с балансом тормозов. От своего напарника Серхио Переса немец по итогам первого сегмента отстал на девять десятых. 

 

Во второй части сессии гонщики Mercedes и Ferrari, а также Даниэль Риккардо пробовали более жесткие шины, но они не позволили проехать достаточно быстро, так что в итоге вся десятка начнет гонку на составе Soft.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Айфельского Гран При.

Результаты квалификации Гран При Айфеля

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 1'25.269  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 1'25.525 0.256
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 1'25.562 0.293
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 1'26.035 0.766
5 Thailand Александр Элбон Red Bull Honda 1'26.047 0.778
6 Australia Даниэль Риккардо Renault Renault 1'26.223 0.954
7 France Эстебан Окон Renault Renault 1'26.242 0.973
8 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Renault 1'26.458 1.189
9 Mexico Серхио Перес Racing Point Mercedes 1'26.704 1.435
10 Spain Карлос Сайнс McLaren Renault 1'26.709 1.440
11 Germany Себастьян Феттель Ferrari Ferrari 1'26.738 1.469
12 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 1'26.776 1.507
13 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri Honda 1'26.848 1.579
14 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 1'26.936 1.667
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 1'27.125 1.856
16 France Ромен Грожан Haas Ferrari 1'27.552 2.283
17 United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 1'27.564 2.295
18 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 1'27.812 2.543
19 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 1'27.817 2.548
20 Germany Нико Хюлькенберг Racing Point Mercedes 1'28.021 2.752
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Сессия Квалификация
Автор Александр Кабановский

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