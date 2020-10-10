Боттас выиграл квалификацию на Гран При Айфеля

Боттас показал рекордное время на всех трех секторах и установил новый абсолютный рекорд немецкой трассы, перекрыв прежнее время, которым с 2004 года владел Такума Сато. Валттери проехал круг за 1.25,269, выиграв у Хэмилтона больше четверти секунды – это его третий поул в нынешнем сезоне.

Ферстаппен оказался лучшим после первых попыток в финале (1.25,774), но не смог впервые в сезоне оставить Mercedes без поула. Макс сбросил под клетчатым флагом еще две десятых, но этого хватило только для третьего места.

Шарль Леклер неудачно провел первую попытку, показав только седьмую скорость, но затем подтвердил прогресс Ferrari. Монегаск всего на несколько сотых опередил Алекса Элбона и будет стартовать с лучшей в сезоне четвертой позиции (такой же результат был у него в Сильверстоуне).

Следом на решетке расположатся гонщики Renault (Даниэль Риккардо впереди Эстебана Окона), а дуэт McLaren смог разбить Серхио Перес из Racing Point.

Себастьян Феттель стал первым из тех, кто не вышел в финал. При этом отставание немца от замкнувшего десятку в Q2 Окона составило почти четыре десятых секунды.

Следом за Ferrari последнего триумфатора «Нюрбургринга» на решетке расположатся машины двух пилотов AlphaTauri: Пьер Гасли в очередной раз проехал быстрее Даниила Квята, но отставание россиянина составило всего 0,072 секунды.

Антонио Джовинацци показал лучший в сезоне 14-й результат, опередив соперников из Haas, Williams и своего напарника Кими Райкконена.

Нико Хюлькенберг, в последний момент заменивший приболевшего Лэнса Стролла в Racing Point, остался 20-м. Он начал квалификацию с короткой серии кругов, а потом провел быструю попытку, по ходу которой явно испытывал проблемы с балансом тормозов. От своего напарника Серхио Переса немец по итогам первого сегмента отстал на девять десятых.

Во второй части сессии гонщики Mercedes и Ferrari, а также Даниэль Риккардо пробовали более жесткие шины, но они не позволили проехать достаточно быстро, так что в итоге вся десятка начнет гонку на составе Soft.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию квалификации Айфельского Гран При.

Результаты квалификации Гран При Айфеля