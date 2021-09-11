Боттас выиграл квалификацию и спринт, но стартует последним. Его реакция

Валттери Боттас триумфально провел пятничную квалификацию и субботний спринт на Гран При Италии. Однако, еще перед квалификацией Mercedes сменила ему силовую установку из-за опасений по поводу надежности предыдущей.

Новый мотор стал для финна уже четвертым в сезоне, что привело к штраф на стартовой решетке и старту с последнего места. Боттас признал, что ему обидно упустить заслуженный поул, но понадеялся на прорыв в гонке.

«Конечно, после двух успешных дней это раздражает, – сказал Боттас. – Ты хорошо выступаешь, а потом все твои результаты сбрасываются и ты стартуешь в хвосте. Но такие вещи вне моей власти и я не стану тратить энергию на негатив, ведь ничего не могу с этим поделать. Все, что я могу, это давить завтра на газ изо всех сил.

Хотя бы мне удалось набрать несколько очков [в спринте], – ведь каждое очко важно. И для меня лично, и для команды. А еще мне дали красивую медаль.

Что тут скажешь? Уик-энд складывается идеально, но у меня штраф на старте. Так бывает. Завтра я буду прорываться и могу завоевать подиум. Вообще, все возможно, учитывая, что здесь случилось в прошлом году».