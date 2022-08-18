Боттас выиграл гонку на 96 км. Без мотора!

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Валттери Боттас десять раз становился победителем Гран При Формулы 1, однако в этом сезоне за победы в автоспорте пока не боролся. Зато он стал победителем велогонки, которая состоялась в американском штате Колорадо и проходила по гравийно дороге.

Дистанция гонки составляла 60 миль или 96 километров. Боттас пришел четвертым в абсолюте и первым в своей возрастной категории, последним в плотной группе из трех участников, которые на пять минут отстали от лидера. Всего в заезде участвовали 726 спортсменов.

Финский пилот приехал в Америку на каникулы со своей девушкой, австралийской профессиональной велосипедисткой Тифанни Кромвэлл. Она тоже приняла участие в гонке, но для женщин и на дистанцию в 100 миль (161 км). Кромвэлл выиграла в абсолюте, причем опередила ближайшую соперницу на 21 минуту.

Боттас уже много лет известен как заядлый велосипедист. Обычно летом в перерыв между гонками он сам организует велосипедные соревнования по пересеченной местности в родной Финляндии.

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