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Боттас встал на трассе с пустым баком. Его дисквалифицировали

В баке машины финна не оказалось достаточного количества топлива для взятия контрольной пробы. Шансов удержать 15-ю позицию на решетке после такого у него не осталось

Адам Купер
Автор:
Валттери Боттас, Alfa Romeo C43

Валттери Боттас остановил машину на обочине вскоре после завершения первого квалификационного сегмента в Сильверстоуне. Когда Alfa Romeo доставили на пит-лейн для технической инспекции, оказалось, что в баке машины осталось всего 90 миллилитров топлива. 

Так как регламент требует как минимум 1 литр для взятия контрольного образца, аннулирование результата выглядит неизбежным. В предварительном протоколе финн, который больше не выезжал на трассу, значится 15-м, но удержать эту позицию он не сможет. 

Обновление: судьи FIA не нашли смягчающих обстоятельств и исключили Боттаса из протокола. Теперь в воскресенье его ждет старт с последней позиции.

В отчете технического делегата FIA Джо Бауэра сказано: «После квалификационной сессии на машине номер 77 было проверено количество топлива. Необходимое количество составляло 1 литр для контрольной пробы плюс количество, которое было бы израсходовано при возвращении на пит-лейн (в соответствии со Статьей 6.5.2).

Удалось откачать топливо объемом 0,090 л.

Поскольку количество необходимое для производства пробы и возвращения машины в гараж, было рассчитано в количестве 2,39 литра, я передаю этот вопрос на рассмотрение судьям».

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Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team

Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Сам Валттери рассказал Motorsport.com, что не в курсе, почему остановилась его машина.

«Это нам еще предстоит установить, – отметил вице-чемпион мира. – Понятно, что есть много причин, из-за которых останавливается мотор. Жаль, что так вышло, но я ничего не мог поделать. 

Учитывая нашу скорость, в финал мы, скорее всего, не попали, но в этот раз хотя бы дошли до второго сегмента, что не так и плохо, учитывая плотность результатов. Но что получится в гонке – еще предстоит увидеть».

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